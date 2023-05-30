Рада дозволить Експортно-кредитному агентству страхувати інвестиції в Україну

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, який дозволяє Експортно-кредитній агенції (ЕКА) страхувати від військових ризиків інвестиції українських та іноземних компаній в Україні.

За прийняття відповідного законопроєкту №9015 у першому читанні проголосував 241 депутат, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Законопроєкт про страхування інвестицій в Україні від військових ризиків було розроблено з метою створення умов для масштабування інвестицій в Україні під час воєнних дій та післявоєнного відновлення", – прокоментував голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Законопроект №9015, авторами якого виступають 15 народних депутатів, розширює можливості ЕКА, дозволяючи йому здійснювати страхування та перестрахування прямих інвестицій, у тому числі страхування інвестицій в Україні від ризиків, які можуть бути спричинені збройною агресією, бойовими діями та/або тероризмом.

Документ передбачає, що таке страхування здійснюється виключно за умови спрямування інвестицій на створення об'єктів та інфраструктури, необхідної для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Згідно з чинним законодавством, ЕКА страхує експортні контракти та має право страхувати інвестиції з України до інших країн. Цей законопроект передбачає розширення мандату Агентства на страхування інвестицій в Україну.