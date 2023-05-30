Одеський завод "Стальканат" отримав 325 мільйонів прибутку за рік великої війни

ПрАТ "Стальканат" за підсумками роботи у 2022 році отримало чистий дохід у розмірі 3,23 млрд грн, чистий прибуток склав 325,07 млн грн.

Про це свідчать дані річної звітності компанії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Компанію почала роботу минулого року після виділення зі складу ПрАТ "Стальканат-Сілур".

Середня кількість працівників підприємства за 2022 рік становила 916 осіб, за 2021 рік – 16 осіб.

Згідно зі звітом, власникам акцій у 2022 році було виплачено 197,19 млн грн дивідендів.

Аудитори зазначають, що оскільки компанія була зареєстрована 6 грудня 2021 року, дані за 2021 рік не є репрезентативними для порівняння для 2022 року.

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Як повідомлялося, АТ "Виробниче об’єднання "Стальканат-Силур" за підсумками роботи у 2021 році збільшило чистий прибуток у 2,8 раза порівняно з попереднім роком до 327,84 млн грн.

Загальні збори акціонерів, що відбулися 3 вересня 2021 року, прийняли рішення виділити зі складу ПрАТ "ПО "Стальканат-Силур" і створити нову компанію – ПрАТ "Стальканат" з передачею йому згідно з затвердженим розподільчим балансом частини майна, прав і обов'язків. Активи ПрАТ "Стальканат" становили виходячи з розподільчого балансу та акта приймання-передачі від 31 грудня 2021 року.

ПрАТ "ПО "Стальканат-Силур" (Одеса) раніше мало дві філії – в Одесі та в Харцизьку Донецької області на НКТ. Керівництво компанії 1 грудня 2016 року офіційно повідомило про зупинення філії компанії в Харцизьку. Пізніше керівництво ПрАТ "ПО "Стальканат-Сілур" заявило про захоплення філії компанії в Харцизьку.

За даними компанії на кінець 2022 року, у Давида Немировського (Україна) знаходиться 50,0001% акцій ПрАТ "Стальканат", у Антона Міхаленка – 23,7%, у Едері Лірона (обидва – Ізраїль) – 23,1%, у Віталія Дубовича (Україна) – 3,1999%.