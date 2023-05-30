Рада погодила рішення уряду про використання незнижуваних запасів держрезерву

Верховна Рада прийняла Постанову про погодження рішення Кабінету міністрів про відпуск матеріальних цінностей з незнижуваного запасу державного матеріального резерву.

Відповідне рішення на засіданні у понеділок підтримали 243 народних депутати, повідомляється на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну урядом було прийнято рішення дозволити Державному резерву здійснити відпуск матеріальних цінностей, у тому числі із незнижуваного запасу, для забезпечення потреб Збройних Сил України, військових формувань та цивільного захисту населення.

Водночас з незнижуваного запасу державного резерву відпущені матеріальні цінності продовольчої групи товарів (консерви м’ясні, олія) та нафтопродукти (бензин, пальне дизельне, паливо для реактивних двигунів).

"На сьогодні з незнижуваного запасу державного резерву залишилися не відпущені матеріальні цінностей продовольчої групи товарів (зерно) та з нафтопродуктів (масла моторні)", – сказано у документі.

При цьому Кабмін мав погодити рішення про передачу запасів із незнижувального резерву із Верховною Радою, однак навесні минулого року цього не зробив. Відтак, ухваленою постановою погоджено це рішення уряду.

Згідно з додатками до постанови, загалом з Держрезерву передають запаси вартістю понад 800 млн грн, у тому числі пальне, олію, зерно, консерви, одяг, білизну, "буржуйки" тощо.