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Новини
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Комітет Ради схвалив новий законопроєкт про виплати військовослужбовцям

гроші,забезпечення,армія

Комітет Верховної Ради з питань безпеки та оборони рекомендував парламенту підтримати законопроєкт робочої групи парламенту про доплати військовим.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Профільний Комітет ВР з питань безпеки та оборони рекомендував парламенту підтримати законопроєкт №9342 поданий Давидом Арахамією та іншими", – написав Железняк.

Водночас Комітет рекомендував відхилити як альтернативний законопроєкт №9342-1, поданий Дмитром Разумковим та іншими депутатами, яким пропонується відновити доплати по 30 тис. грн усім військовослужбовцям та поліцейським.

Як повідомлялося, законопроєкт №9342 має замінити ухвалене Верховною Радою рішення про повернення доплат поліцейським та військовослужбовцям по 30 тисяч гривень, незалежно від місця виконання завдань.

Цей законопроєкт передбачає, що:

  • під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно виплачуваьтметься додаткова винагорода у розмірі від 30 тис. до 100 тис. грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань;
  • військовослужбовцям строкової служби встановлюється виплата у розмірі 6 тис грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.
  • доплати в розмірі 6 тис. грн на місяць також передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій та які зараховані в розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби;
  • курсантам також буде виплачуватися додаткова винагорода в розмірі 2 350 грн на місяць;
  • для інструкторів розмір додаткової винагороди в залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки (10-30 тис. грн).

Орієнтовні додаткові витрати держбюджету для виконання цих норм оцінюються у 10 млрд грн.

Водночас, у законопроєкті є норми, які не повʼязані з фінансуванням, такі як:

  • не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки;
  • термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць для мобілізованих громадян, які раніше не проходили військову службу;
  • під час дії воєнного стану військовослужбовцям може надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше як 10 календарних днів.

Автор: 

ВР (2865) виплати (465) законопроєкт (1668) парламент (1948) військовослужбовці (310) ЗСУ (366)


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15 місяців війни і... оперативненько так..., та й головне, що автор закону - хламідія.
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30.05.2023 13:12 Відповісти
раз хламидия - значит планируют платить через "прокладку", а скорее - вообще не планируют.

всунут формулировку "при условии наличия средств"))
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30.05.2023 14:19 Відповісти
Ага, Гончаренко выбивал эти доплаты и отпуски с февраля месяца... И тут ОПА, Арахламидия автор закона, и просто очень хороший человек... пропиарилось на славу...
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30.05.2023 16:29 Відповісти
И это всё при том что когда Гончаренко дообивался этих выплат, то зелёная плесень, прям ножками упирались, так не хотелось им, выделять бабосик, который лучше распилить...
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30.05.2023 16:31 Відповісти
А мусорам за какой хер?Они готовы работать и за 5 копеек - их из мусарни хер выгонишь!
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30.05.2023 14:22 Відповісти
все одно копійки
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30.05.2023 16:56 Відповісти

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