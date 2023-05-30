Комітет Ради схвалив новий законопроєкт про виплати військовослужбовцям
Комітет Верховної Ради з питань безпеки та оборони рекомендував парламенту підтримати законопроєкт робочої групи парламенту про доплати військовим.
Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Профільний Комітет ВР з питань безпеки та оборони рекомендував парламенту підтримати законопроєкт №9342 поданий Давидом Арахамією та іншими", – написав Железняк.
Водночас Комітет рекомендував відхилити як альтернативний законопроєкт №9342-1, поданий Дмитром Разумковим та іншими депутатами, яким пропонується відновити доплати по 30 тис. грн усім військовослужбовцям та поліцейським.
Як повідомлялося, законопроєкт №9342 має замінити ухвалене Верховною Радою рішення про повернення доплат поліцейським та військовослужбовцям по 30 тисяч гривень, незалежно від місця виконання завдань.
Цей законопроєкт передбачає, що:
- під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно виплачуваьтметься додаткова винагорода у розмірі від 30 тис. до 100 тис. грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань;
- військовослужбовцям строкової служби встановлюється виплата у розмірі 6 тис грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.
- доплати в розмірі 6 тис. грн на місяць також передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій та які зараховані в розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби;
- курсантам також буде виплачуватися додаткова винагорода в розмірі 2 350 грн на місяць;
- для інструкторів розмір додаткової винагороди в залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки (10-30 тис. грн).
Орієнтовні додаткові витрати держбюджету для виконання цих норм оцінюються у 10 млрд грн.
Водночас, у законопроєкті є норми, які не повʼязані з фінансуванням, такі як:
- не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки;
- термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць для мобілізованих громадян, які раніше не проходили військову службу;
- під час дії воєнного стану військовослужбовцям може надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше як 10 календарних днів.
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