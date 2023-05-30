БЕБ знайшло масштабне нелегальне виробництво електронних сигарет. ФОТО

Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних сигарет відомих брендів, картриджів та капсул до електронних пристроїв, а також тютюну для кальянів.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, загальна вартість конфіскованого майна становить понад 21 млн грн.

За даними слідства, група осіб організувала у Львові неліцензоване виробництво тютюновмісних виробів для електричного нагрівання.

"У підпільному цеху на спеціальному обладнанні фігуранти виготовляли електронні сигарети, тютюн до кальяну, змішували рідини для електронних пристроїв. Крім того, частину товарів та сировини нелегально завозили на територію України", – зазначається у повідомленні.

В рамках розслідування справи детективи БЕБ спільно з оперативниками СБУ провели обшуки за адресами проживання осіб, причетних до незаконної схеми, та у місцях підпільного виробництва й збуту підроблених товарів. Під час обшуків вилучено понад 90 тисяч електронних сигарет без марок акцизного податку, а також з акцизами РФ.

"Власноруч виготовлену продукцію та нелегально ввезені електронні сигарети учасники схеми маркували підробленими акцизними знаками та реалізовували через мережу магазинів. Орієнтовний щоденний дохід від незаконної діяльності з однієї торгової точки становив близько 100 тис. грн", – уточнили в БЕБ.

Також вилучено обладнання, на якому виробляли продукцію, комп’ютерну техніку, чорнові бухгалтерські записи, харчові ароматизатори та майже 5 млн грн готівки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку), та ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).