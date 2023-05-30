НАБУ проводить обшуки у керівництва "Укрзалізниці", – ЗМІ (оновлено)

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки у службовому кабінеті голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка.

Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на джерело в НАБУ.

За даними співрозмовника видання, обшуки проходять у справі про зловживання, виявлені у закупівлях залізничної компанії. У цій справі також фігурує автомобіль, який "за певні послуги" при проведенні закупівель отримав один з посадовців "Укрзалізниці".

Своєю чергою джерела УП у правоохоронних органах також повідомляють про проведення обшуків у керівництва "Укрзалізниці", але не підтверджують слідчі дії саме у кабінеті Лященка.

В рамках цієї справи 22 травня НАБУ провело слідчі дії в директора з економічної та інформаційної безпеки АТ"Укрзалізниця" Едуарда Кріцина. Він контролює службу внутрішньої безпеки "Укрзалізниці", яка має стосунок до всіх тендерів компанії.

До цього Кріцин працював у СБУ і був пов'язаний із Артемом Шилом, наближеним до заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, який "курує" правоохоронні органи. Зокрема, Шило був позаштатним радником Офісу президента. Минулого року на роботу в "Укрзалізницю" влаштували також Олександра Скуратова, який був водієм Шила.

Читайте також: Дружина очільника БЕБ продає заводам "Укрзалізниці" деталі за завищеними цінами та має ще 20 бізнесів, – ЗМІ. ВIДЕО

Як повідомлялося, у травні НАБУ і САП викрили схему отримання хабаря посадовцем "Укрзалізниці" за сприяння в укладенні договорів з "потрібними постачальниками" для потреб залізниці.

Тоді затримали заступника директора філії "Центр забезпечення виробництва", в "Укрзалізниці" заявили, що звільнили цього посадовця ще до його затримання.

За даними слідства, за свої "послуги" він отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн.

Нагадаємо, у березні Кабінет Міністрів призначив головою правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка строком на два роки. До цього Лященко займав посаду члена правління залізниці й відповідав за фінансовий блок питань у компанії.

З 2012 року він обіймав посаду фінансового директора "Медіа Група Україна", а з 1 липня 2014 року був призначений директором холдингу, який був частиною медіабізнесу групи SCM Ахметова, де працював аж до 2019 року.