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Новини
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НАБУ проводить обшуки у керівництва "Укрзалізниці", – ЗМІ (оновлено)

лященко

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки у службовому кабінеті голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка.

Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на джерело в НАБУ.

За даними співрозмовника видання, обшуки проходять у справі про зловживання, виявлені у закупівлях залізничної компанії. У цій справі також фігурує автомобіль, який "за певні послуги" при проведенні закупівель отримав один з посадовців "Укрзалізниці".

Своєю чергою джерела УП у правоохоронних органах також повідомляють про проведення обшуків у керівництва "Укрзалізниці", але не підтверджують слідчі дії саме у кабінеті Лященка.

В рамках цієї справи 22 травня НАБУ провело слідчі дії в директора з економічної та інформаційної безпеки АТ"Укрзалізниця" Едуарда Кріцина. Він контролює службу внутрішньої безпеки "Укрзалізниці", яка має стосунок до всіх тендерів компанії.

До цього Кріцин працював у СБУ і був пов'язаний із Артемом Шилом, наближеним до заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, який "курує" правоохоронні органи. Зокрема, Шило був позаштатним радником Офісу президента. Минулого року на роботу в "Укрзалізницю" влаштували також Олександра Скуратова, який був водієм Шила.

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Як повідомлялося, у травні НАБУ і САП викрили схему отримання хабаря посадовцем "Укрзалізниці" за сприяння в укладенні договорів з "потрібними постачальниками" для потреб залізниці.

Тоді затримали заступника директора філії "Центр забезпечення виробництва", в "Укрзалізниці" заявили, що звільнили цього посадовця ще до його затримання.

За даними слідства, за свої "послуги" він отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн.

Нагадаємо, у березні Кабінет Міністрів призначив головою правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка строком на два роки. До цього Лященко займав посаду члена правління залізниці й відповідав за фінансовий блок питань у компанії.

З 2012 року він обіймав посаду фінансового директора "Медіа Група Україна", а з 1 липня 2014 року був призначений директором холдингу, який був частиною медіабізнесу групи SCM Ахметова, де працював аж до 2019 року.

Автор: 

НАБУ (1529) обшук (605) Укрзалізниця (4763)


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Топ коментарі
+11
В Сірожи ще пошукайте...
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30.05.2023 14:27
+6
Сірожа нічого не винен, а почесну "пенсію" отримує у раді за зраду та позу догори сракою в ОПі.
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30.05.2023 14:35
+2
шукайте-шукайте, в бєні он теж шукали😁
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30.05.2023 14:34
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В Сірожи ще пошукайте...
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30.05.2023 14:27 Відповісти
Сірожа нічого не винен, а почесну "пенсію" отримує у раді за зраду та позу догори сракою в ОПі.
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30.05.2023 14:35 Відповісти
Новий ділдос з малюнком діджейського пульта?
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30.05.2023 14:50 Відповісти
шукайте-шукайте, в бєні он теж шукали😁
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30.05.2023 14:34 Відповісти
У Бени они тапочки себе искали, а тут наверное и обутыми им разрешили ходить, чтоб побыстрее свалили и не заморачивались.))) Не важно что найдут или нет, главное инфа красиво подана, рейтинг приподнимется, а то висит какой-то вялый.)))
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31.05.2023 20:48 Відповісти
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30.05.2023 14:35 Відповісти
Голови чи не кожен рік міняються...нові кишені набиваються...смердючі сортири в поїздах та електричках залишаються. Все стабільно як на залізничних коліях.
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30.05.2023 14:49 Відповісти
Бо там вся система на УЗ помийна і прогнила. От замінять цього крадія на іншого крадія, а УЗ так і буде розвалюватися
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30.05.2023 23:06 Відповісти
Вау! Та ви шо, помітили таки в НАБУ зловживання? А можна ще точно так же перевірити і минулих голів УЗ? Щось мені підказує, там теж буде багато цікавого. Заодного і наглядову раду подивіться
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30.05.2023 23:05 Відповісти
пропоную, кожного, що керує, хоча якоюсь ділянкою колії... примусово возити , виключно, дизелем міжміського сполучення...
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31.05.2023 00:27 Відповісти
Дизель предлагаете переводить? Дизтопливо сейчас вкрай необходимо ВСУ. Так что пусть катаются на ручных дрезинах и при этом не порожняком, а грузы перевозят попутно и бесплатно.
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31.05.2023 20:46 Відповісти
скільки живу, не пам'ятаю, що на Укрзалізниці був порядок, за виключенням часу, коли керував Кірпа. всі інші часи - часи деградації підприємства, затягування поясів простим робочим.
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31.05.2023 20:14 Відповісти
Очередной показушный сценарий? Странно что никто не догадывается обвинить НАБУ в пособничестве путину за то что в такое время позволяют "розгойдуваты" обстановку внутри страны.))) Видимо всё сверху сплани
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31.05.2023 20:44 Відповісти

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