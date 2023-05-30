Зеленський запропонував Південній Кореї спільно виробляти акумулятори для електромобілів

Україна планує розвивати економічне партнерство із Південною Кореєю та просить дозволити постачання в Україну корейських зенітних комплексів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun Ilbo, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З огляду на ресурси, які є в України, і технології, які має Корея, вважаю, що ми можемо досягти великих результатів у галузі літієвих акумуляторів", – зауважив голова держави.

За його словами, Україна вивчатиме досвід Південної Кореї для відновлення країни.

"Ми зможемо багато співпрацювати у сфері безпеки та оборони, передових технологій та кіберпростору, а також у процесі реабілітації нашого народу після війни. Ми також дуже зацікавлені співпраці в галузі "зеленої" енергії. Враховуючи враховуючи ресурси України, великі запаси та технологічні можливості Кореї, думаю, що галузь літієвих батарей є багатообіцяючою. Після видобутку літію в Україні можливе виробництво супутніх товарів. У нас є потужності з виробництва літію ще з часів колишнього Радянського Союзу", – розповів Зеленський.

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Крім того, Зеленський відзначив допомогу Південної Кореї для України у сфері розмінування.

"Зараз близько третини території України вкрито протипіхотними мінами. Тисячі фермерів, мирних мешканців та дітей загинули або стали інвалідами через російські протипіхотні міни. Засоби тралення – одна з найважливіших систем оборони України, яка рятує життя. Устаткування для розмінування, яке Південна Корея вирішила надати, врятує життя і здоров'я незліченній кількості фермерів та дітей", – сказав Зеленський.

Президент також закликав надати допомогу Україні постачанням зенітних комплексів.

"Ми знаємо, що є кілька обмежень щодо підтримки озброєннями. Однак я вважаю, що принципи Кореї не повинні застосовуватися до оборонних систем та обладнання для захисту енергосистем. Зенітні комплекси – це суто оборонне обладнання, а не зброя. Для відновлення України потрібен "щит неба". Ми щиро сподіваємося, що Корея підтримає нас у цій галузі. Крім того, є система раннього попередження про російські авіаудари, яка також потребує допомоги Південної Кореї", – зазначив президент.