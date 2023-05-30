БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 701 3

Рада схвалила законопроєкт про доплати та відпустки для військовослужбовців

забезпечення,виплати,грошове,бойові

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону про доплати та відпустки для військовослужбовців.

За прийняття відповідного законопроєкту №9342 на засіданні у вівторок проголосували 333 нардепи, повідомили народні депутати Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") та Яраслав Железняк ("Голос") у Telegram.

"Законопроєкт (9342) ухвалений за основу! Це означає, що буде друге читання", – зауважив Гончаренко.

"Чому за основу? Тому, що по факту були зауваження, що самі виплати військовим не повертаються. І ще дискусії щодо встановлення рівня виплат", – додав Железняк.

Як повідомлялося, законопроєкт №9342 має замінити ухвалене Верховною Радою рішення про повернення доплат поліцейським та військовослужбовцям по 30 тисяч гривень, незалежно від місця виконання завдань.

Цей законопроєкт передбачає, що:

  • під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно виплачуваьтметься додаткова винагорода у розмірі від 30 тис. до 100 тис. грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань;
  • військовослужбовцям строкової служби встановлюється виплата у розмірі 6 тис грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.
  • доплати в розмірі 6 тис. грн на місяць також передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій та які зараховані в розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби;
  • курсантам також буде виплачуватися додаткова винагорода в розмірі 2 350 грн на місяць;
  • для інструкторів розмір додаткової винагороди в залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки (10-30 тис. грн).

Орієнтовні додаткові витрати держбюджету для виконання цих норм оцінюються у 10 млрд грн.

Водночас, у законопроєкті є норми, які не повʼязані з фінансуванням, такі як:

  • не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки;
  • термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць для мобілізованих громадян, які раніше не проходили військову службу;
  • під час дії воєнного стану військовослужбовцям може надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше як 10 календарних днів.

Автор: 

ВР (2865) законопроєкт (1668) парламент (1948) військовослужбовці (310)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пенсія в судді, який все життя брав хабарі - 150 тисяч на місяць. Грошова "додаткова винагорода" воїнам, які кожну хвилини ризикують життям - до 100 тисяч гривень на місяць... Ммммдааа....
показати весь коментар
30.05.2023 15:31 Відповісти
Гарний суддя для бюджету України - мертвий суддя
показати весь коментар
30.05.2023 18:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 