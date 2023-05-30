Рада прийняла закон про регулювання реклами у месенджерах
Верховна Рада внесла зміни до закону "Про рекламу", покликані імплементувати норми європейського законодавства у цій сфері.
За прийняття відповідного законопроєкту №9206 у другому читанні з урахуванням поправок проголосували 298 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
Згідно із пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується імплементувати окремі положення acquis ЄС у сфері аудіовізуальної реклами (Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіа послуги від 10 березня 2010 року зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 від 14 листопада 2018 року).
Серед іншого, законопроєкт передбачає:
- запровадження нової термінологоії в частині комерційних проявів в медіа, уточнюється поняття реклами та її форм, запроваджується поняття "користувацького контенту" та реклами у ньому;
- вводиться термін і регулювання "продакт-плейсмент", який наразі перебуває у "сірій зоні" (термінологія відсутня, окремі елементи і прояви регулюються, наприклад, через "спонсорство");
- встановлюються критерії, за якими реклама вважається такою, що потрапляє під юрисдикцію України;
- передбачається прийняття кодексів (правил) створення та розповсюдження реклами, зокрема щодо реклами алкогольних напоїв, а також реклами, яка включена у дитячі програми аудіальних чи аудіовізуальних медіа, щодо харчових продуктів та напоїв, які містять жири, транс-жирні кислоти, сіль, соду або цукор;
- розширюється заборона вміщувати в рекламі твердження та/або зображення, які є дискримінаційними та/або розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб чи груп осіб за ознаками, зокрема, віку, етнічної належності, сексуальної орієнтації, інвалідності, за іншими ознаками.
- забороняється будь-яка реклама резидентів країни-агресора;
- збільшується до 20% квота реклами (яка розраховується не погодинно, а для часових проміжків з 6.00 до 18.00 та з 18.00 до 24.00) в лінійних аудіальних та аудіовізуальних медіа;
- спрощуються правила переривання рекламою трансляції фільмів (за виключенням серіалів та документальних фільмів), програм новин та програм для дітей (не частіше одного разу кожні 30 хвлиин);
- запроваджується регулювання реклами на платформах спільного доступу до відео та спільного доступу до інформації, а також з використанням електронних комунікацій (месенджери, боти, віртуальна та доповнена реальність, будь-яких цифрових технологій), зокрема, обов’язковість маркування реклами, а також відповідності законодавству про рекламу, а також заборона спаму;
- забороняється спонсорування з використанням ТМ для електронних сигарет та схожих застосунків.
- допускається показ зброї у соціальній рекламі;
- до переліку контролюючих органів додається орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (в частині боротьби з рекламою на піратських сайтах).
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