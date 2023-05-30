Рада прийняла закон про регулювання реклами у месенджерах

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про рекламу", покликані імплементувати норми європейського законодавства у цій сфері.

За прийняття відповідного законопроєкту №9206 у другому читанні з урахуванням поправок проголосували 298 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується імплементувати окремі положення acquis ЄС у сфері аудіовізуальної реклами (Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіа послуги від 10 березня 2010 року зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 від 14 листопада 2018 року).

Серед іншого, законопроєкт передбачає: