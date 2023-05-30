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ДТЕК повідомив про відключення світла по всій країні через зниження частоти в енергосистемі (оновлено)

свет

У вівторок по всій території України відбуваються відключення світла через зниження частоти в об’єднаній енергосистемі країни.

Про це повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК.

"30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України. Причини зниження частоти з’ясовують фахівці "Укренерго", – йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що станом на 14:32 "Укренерго" надало дозвіл на відновлення електропостачання.

Згодом у пресслужбі "Укренерго" уточнили, що проблеми з електропостачанням виникли через аварійне відключення одразу кількох високовольтних ліній.

"Близько 13:00 в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей", – пояснили в компанії.

В "Укренерго" пообіцяли, що постачання електроенергії всім споживачам буде відновлено у найближчі години.

"Розпочато розслідування причин інциденту. Окремо наголошуємо, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі", – додали в "Укренерго".

Автор: 

електроенергія (4238) ДТЕК (1359) Укренерго (1997) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+23
Почалося... тарифи не підняли, гудок різко втрачає частоту. Холопи, а ну терміново гудкові на яхту скинулися, він же бідося всього лиш на всього 28 мільярдів доларів чистого прибутку отримав в 2022, можна сказати, розорився, бідний як церковна миш, не то шо яхту, червону ікру нема за шо купити...
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30.05.2023 14:55
+19
починається! В мене об 11.00, а частота впала об 13.28. Не хочете платити вдвоє,будете сидіти без світла. Втручання повинно бути простим, в стилі Маргарет Тетчер -он двері і вй......й разом із своїм менеджментом. Без монакськи мальчиков справляться.
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30.05.2023 15:04
+17
Ахмєтову морду вже час бити! Де це руде чмо?
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30.05.2023 14:55
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потрібно, встановити ліміти на кожного зебіла імені 72% та підняти ціну вартості кВт до рівня розвинених буржуазних країн... ЖмиГаль, гудок тобі допоможе...
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30.05.2023 14:52 Відповісти
Може тоді і пенсії до рівня розвинених єврокраїн піднімеш. Умгик конголєзьський!
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30.05.2023 15:14 Відповісти
А може потрібно йти таким шляхом, яким пішли розвинені країни, і почала напрямок Україна з 2015? Дати роботу людям, строїти заводи та залучати інвестиції, а відповідно реформувати країну. бо ніякі інвестиції на скажену зе-корупцію не йшли і не планують іти. З 2019 почався відтік. Популісти кричать, що не потрібно нічого міняти, а ми дамо вам все задарма. А з 2015 почалось інакше. Нате вам умови, і трудіться, заробляйте!
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30.05.2023 15:27 Відповісти
ой все НОВОЕ ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ ЕПТЬ.. без запуска в работу генерации АЭС а они массово поставлены на ремонт.... о как вовремя пилять...а это все по просьбе суки Ахметова ему атомная генерация как в допе граната он АЭС просто мечтает закрыть в Украине только СКАЖИТЕ СПАСИБО войне да да не смотрите дико ... ибо если бы Путя ракетами в пику и как мстя лично Ринатику не еПнул все угольные ТЭЦ времен Сталина Сралина и не епнул 98% его солнечной генерации на Бамбассе то уй бы мы сегодня имели бы то что имеем в энергетике-- свет.. в частности.. вы получите предельно низкую частоту 49.2 герц...а ниже все кизда ..мы это проходили 10 лет подряд при Кучме и это **идор взял и закрыл ЧАЭС на вымогу США и ЕС те пи**оры за Экологию **лядь переживали и толкали нас в еще большую энергозависимость России еврожопинские овцы....а 2022 год война это все следствие того что началось с Будапешта Массандровских договорняков и прочей подобной куйни ...
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30.05.2023 15:47 Відповісти
Ничего такого он не мечтает! Вы дедооцениваете просто. Он напару с Беней Каламойским покупал у Энергоатома по 0,01 грн. за кВт, а продавал по рыночной в основном промышленности, ну и населению тоже
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30.05.2023 15:55 Відповісти
нік-нейм шедевральний...
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31.05.2023 00:08 Відповісти
Другий блек-аут за рік це результат панування Ахметова в енергетиці та результат відключення на ремонт енергоблоків АЕС! Потрібно негайно відсторонювати агентів Ахметова від посад в міненергетики та від посад диспетчерів! Негайно! Енергетика це стратегічна галузь якою мають керувати незалежні від олігархів менеджери які пильнують інтереси держави а не олігархів! Другий підряд блекаут це оцінка НЕЗАДОВІЛЬНО роботі уряду та Президента!!!!!
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31.05.2023 10:30 Відповісти
Іговко L, ти хоча б дивишся де свою пісянину розміщуєш?
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31.05.2023 11:31 Відповісти
Спочатку навчись грамотно писати - потім будеш поради давати вселенської мудрості
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30.05.2023 22:02 Відповісти
придурок, ГРАМОТНО ти йдеш на *****, бо щелепа вивернута...
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30.05.2023 23:25 Відповісти
Судячи з реакції зебобік все зрозумів правильно, якщо по суті нема що сказати.
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31.05.2023 00:01 Відповісти
бороду бриєш, чи депіляція зони бікіні, регулярна?
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30.05.2023 23:48 Відповісти
Я так розумію проблема в енергетичному тероризмі рашистів просто про це вже не пишуть 🤔
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30.05.2023 14:53 Відповісти
Так, був масований обстріл, 500 ракет, 1000 безпілотників, десь після обіду. Не дурачки і ворюги в керівництві, а кацапи винні. Так і було.
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30.05.2023 14:57 Відповісти
Нє, нє, нє. Кацапи не винні. Як ви могли таке подумати?
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30.05.2023 15:13 Відповісти
Кацапи винні, що напали, а дурачки і ворюги твої винні, що крали і буй ложили на посилення захисту країни, і на енергетику також.
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30.05.2023 15:17 Відповісти
А як вони ржали - путин нападет .......
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30.05.2023 15:27 Відповісти
Ахмєтову морду вже час бити! Де це руде чмо?
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30.05.2023 14:55 Відповісти
В Лондоні 🙁
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30.05.2023 15:08 Відповісти
Відключав не тільки ДТЕК
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30.05.2023 16:07 Відповісти
ні, бо воно, спонсор усіх януховощей та зебілів, окрім меценатства...
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30.05.2023 23:27 Відповісти
Почалося... тарифи не підняли, гудок різко втрачає частоту. Холопи, а ну терміново гудкові на яхту скинулися, він же бідося всього лиш на всього 28 мільярдів доларів чистого прибутку отримав в 2022, можна сказати, розорився, бідний як церковна миш, не то шо яхту, червону ікру нема за шо купити...
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30.05.2023 14:55 Відповісти
73% привели до влади 95 квартал.Тепер Україна перетворилась в шапіто але замість сміху горе,смерть,війна,руйнація .....
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30.05.2023 15:03 Відповісти
тарифи та частота мережі взаємозалежні. То знає навіть кожен студент першого курсу політехніки
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30.05.2023 15:04 Відповісти
починається! В мене об 11.00, а частота впала об 13.28. Не хочете платити вдвоє,будете сидіти без світла. Втручання повинно бути простим, в стилі Маргарет Тетчер -он двері і вй......й разом із своїм менеджментом. Без монакськи мальчиков справляться.
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30.05.2023 15:04 Відповісти
Війна триває, а електробарони пижаться, вихід - націоналізація дтеку, як перед тим інших великих підприємств.
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30.05.2023 15:14 Відповісти
От жеж руда курва... і не подавиться.
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30.05.2023 15:17 Відповісти
Дайте грошів Леонідовичу.
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30.05.2023 15:18 Відповісти
Зафігарили по повній на ЄС.
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30.05.2023 15:21 Відповісти
Підняли, вирішуйте.
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30.05.2023 18:27 Відповісти
Скільки крові вже цей рудий смердючий донецький клоп випив з України і ніхто його не може придушити тварюку! Що ж ми за народ такий що дозволяємо над собою так знущатись цим бандитам які вже давно захопили всю країну і ніяк не можуть нажертись???
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30.05.2023 15:37 Відповісти
Всё национализировать, вернуть народу и поставить честных директоров!
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30.05.2023 15:52 Відповісти
У меня не выключали.
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30.05.2023 15:49 Відповісти
Виробляє електроенергію держава на державних електростанціях (побудованих за рахунок народу), фінансує виробництво - народ (через оплату рахунків).
Всю електромережу теж збудовано за кошти народу державою.
Чому ми маємо платити ахметовим, фірташам, суркісам, коломойським?
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30.05.2023 16:39 Відповісти
Приватізація, чули таке? МВФ взагалі хоче, щоб держава позбулася майже всієї власності, бо вона поганий господар.
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30.05.2023 16:48 Відповісти
Приватизація, це коли держава продає реально не прибуткові активи, приходить ефективний власник і за власний рахунок робить його прибутковим і ще при цьому виконує прописані в угоді вимоги, як то соціалка. Віддали за копійки прибуткове і за рахунок народу роблять його надприбутковим.
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30.05.2023 18:31 Відповісти
Ну за соціалку Ахметку важко притягнути, він податки завжди платить і зарплату вчасно.
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30.05.2023 19:07 Відповісти
Навіть на фоні таких новин, і то насмішили.
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30.05.2023 19:12 Відповісти
Чому США видало ордер на арешт Коломойського, на Фірташа, на Лазаренка у свій час. А до Ахметова поки що немає питань? Так, він свої здобутки звісно здобув нечесним шляхом, рекетом і рейдерством. Але наразі Ахметка найбільший платник податків в Україні. На відміну від тогож Бені, який навпаки з бюджету отримує десятки мільярдів.
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30.05.2023 20:07 Відповісти
Американська вугледобувна компанія United Coal та три дочірні компанії, що належать компанії "Метінвест", основним власником якої є Ринат Ахметов, опинились серед американських підприємств з річним доходом у понад $1 млрд, які отримали пільгові позики у США. https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/27/664420/
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30.05.2023 20:34 Відповісти
Огірок виростив фермер, а заробив на ньому - спекулянт!
Ой, про що це я... бізнесмен!
Цю пісню можна продовжувати вічно. Ви пропонуєте змінити систему?
У 1917-му вже спробували
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30.05.2023 16:55 Відповісти
Пропонуєте, аби огірок продавав сам фермер?

За Вашою логікою, вирощувати їх буде спекулянт?
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30.05.2023 18:19 Відповісти
Ви уважно прочитали текст? Схоже, що ні.
А те, що заробляють саме спекулянти а не виробники продукції, то це чиста правда.
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30.05.2023 18:28 Відповісти
Так спекулянт (а насправді - торговець) завжди заробляє більше, у цілому світі, причому навіть в кримінальних сферах - наркотикі, зброя тощо.

А заробляє він більше через те, що продавати ще треба вміти, це ціла наука, яку опановують у вишах, а потім ще й самотужки.

І я вже мовчу, що торгаші теж сильно вкладаються, бо вони повинні побудувати не лише магазини, а і склади, причому з якнайліпшими, а відтак дорогими умовами збереження товару, логістику, великий штат торгового персоналу, і навіть в ту саму науку.
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30.05.2023 19:22 Відповісти
Можливо чере закритий доступ до ринку для виробників продукції? Зернові яскравий прикляд. Через зарегульованість, корупційну складову, дискримінаційні обмеження, монополізацію виробники не можуть безпосередньо торгувати зерновими на зовнішніх ринках, тому змушені за безцінь продавати свою продукцію спекулянтам, які перепродують її у 3 а то у 5 разів дорожче.
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31.05.2023 15:37 Відповісти
Бо тому що дурні,тому й платимо! Були б розумні і дійсно незалежні- давно б уже перебили це чмо і взяли владу в свої руки,як в Конституції написано! А так- терпіть і далі,раз безмозклі вівці і барани!
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30.05.2023 19:32 Відповісти
а ще, він перетрахав твою сім'ю та випив мозок, якого й так не було, так придурку?
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31.05.2023 11:25 Відповісти
****** несчастный народ, если не мытьем, то катаньем
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30.05.2023 17:31 Відповісти
Самі себе доїдемо,якщо і далі будемо мовчати.
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30.05.2023 19:31 Відповісти
ну так а с таким тарифом мне как то впринципе то и *****...
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30.05.2023 17:33 Відповісти
ДТЕК должен быть во владении государства.
Это стратегический актив.
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30.05.2023 17:36 Відповісти
Це так вони хочуть згладити підвищення вдвоє вартості електроенергіі.
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30.05.2023 17:42 Відповісти
Ах ти ж руда монголо-татарська гнида!
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30.05.2023 18:03 Відповісти
А что ДТЭК виробляе эл.енергию?
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30.05.2023 18:53 Відповісти
Стадо,іменуєме українським народом,,скажіть мені одне- до яких пір ви будете дозволяти спати на себе і жерти ту лапшу,яку вам вішають?
Скажете,не на часі??? Ні ***! Якраз на часі! Бо поки хлопці на передовій б'ють кацапню,внутрішній ворог вас давить! Терпіти ще не обридло? Чи пора перейти до більш радикальних дій??
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30.05.2023 19:29 Відповісти
а взимку знов ахмэд за данбац который продаст весь уголь за рубежным партнерам, и дтэки снова побьют рекорды по кол-ву сообщений в день? газ дорого, уголь продали, а вы сидите без света
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30.05.2023 21:36 Відповісти
Окремо наголошуємо, що відключення відбулися через технічні причини(підвищення тарифів для українського народу), та не пов'язані з дефіцитом потужності в енергосистемі", - додали в "Укренерго".
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30.05.2023 21:37 Відповісти
Завжди в літню пору споживання електрики зменшувалось і тільки при владі янелоха вона збільшується....а може все простіше?якщо ви замітили ніяких обгрунтованих доказів для підвищення ціни на електрику не було надано,хоча вони повинні бути і завжди були при такому кроці,тобто ціль влади просте обкрадання громадян....збільшення бідності в країні люди якої в більшості і так не живуть а виживають від зарплати до зарплати,а підвищення цін на комуналку їх просто кине на саме дно....і субсидії,як обіцяє влада,не допоможе тому що її отримати це велика проблема і зможуть отримати її одиниці а сотні вимушені будуть іти в кабалу боргів і злиднів...ось така в нас "народна" влада))
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30.05.2023 21:45 Відповісти
зебіле, какай разницей та іржи.
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31.05.2023 11:28 Відповісти
Анонсоване підвищення тарифів та відключення пов'язані !
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30.05.2023 23:02 Відповісти

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