ДТЕК повідомив про відключення світла по всій країні через зниження частоти в енергосистемі (оновлено)
У вівторок по всій території України відбуваються відключення світла через зниження частоти в об’єднаній енергосистемі країни.
Про це повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК.
"30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України. Причини зниження частоти з’ясовують фахівці "Укренерго", – йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що станом на 14:32 "Укренерго" надало дозвіл на відновлення електропостачання.
Згодом у пресслужбі "Укренерго" уточнили, що проблеми з електропостачанням виникли через аварійне відключення одразу кількох високовольтних ліній.
"Близько 13:00 в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей", – пояснили в компанії.
В "Укренерго" пообіцяли, що постачання електроенергії всім споживачам буде відновлено у найближчі години.
"Розпочато розслідування причин інциденту. Окремо наголошуємо, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі", – додали в "Укренерго".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всю електромережу теж збудовано за кошти народу державою.
Чому ми маємо платити ахметовим, фірташам, суркісам, коломойським?
Ой, про що це я... бізнесмен!
Цю пісню можна продовжувати вічно. Ви пропонуєте змінити систему?
У 1917-му вже спробували
За Вашою логікою, вирощувати їх буде спекулянт?
А те, що заробляють саме спекулянти а не виробники продукції, то це чиста правда.
А заробляє він більше через те, що продавати ще треба вміти, це ціла наука, яку опановують у вишах, а потім ще й самотужки.
І я вже мовчу, що торгаші теж сильно вкладаються, бо вони повинні побудувати не лише магазини, а і склади, причому з якнайліпшими, а відтак дорогими умовами збереження товару, логістику, великий штат торгового персоналу, і навіть в ту саму науку.
Это стратегический актив.
Скажете,не на часі??? Ні ***! Якраз на часі! Бо поки хлопці на передовій б'ють кацапню,внутрішній ворог вас давить! Терпіти ще не обридло? Чи пора перейти до більш радикальних дій??