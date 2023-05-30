ДТЕК повідомив про відключення світла по всій країні через зниження частоти в енергосистемі (оновлено)

У вівторок по всій території України відбуваються відключення світла через зниження частоти в об’єднаній енергосистемі країни.

Про це повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК.

"30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України. Причини зниження частоти з’ясовують фахівці "Укренерго", – йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що станом на 14:32 "Укренерго" надало дозвіл на відновлення електропостачання.

Згодом у пресслужбі "Укренерго" уточнили, що проблеми з електропостачанням виникли через аварійне відключення одразу кількох високовольтних ліній.

"Близько 13:00 в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей", – пояснили в компанії.

В "Укренерго" пообіцяли, що постачання електроенергії всім споживачам буде відновлено у найближчі години.

"Розпочато розслідування причин інциденту. Окремо наголошуємо, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі", – додали в "Укренерго".