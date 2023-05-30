Рада розгляне законопроєкт про розширення повноважень Антимонопольного комітету (оновлено)

Верховна Рада включила до порядку денного проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України".

Відповідне рішення підтримали 242 нардепи, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано посилення інституційної спроможності Антимонопольного комітет та, підвищення ефективності системи захисту економічної конкуренції, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

Для цього пропонується:

удосконалити понятійний апарат законодавства про захист економічної конкуренції (визначення змістів термінів "суб’єкт господарювання", "контроль" тощо);

покращити порядок контролю за концентраціями суб’єктів господарювання;

удосконалити механізм звільнення від відповідальності для учасників антиконкурентних узгоджених дій (leniency);

визначити на законодавчому рівні порядку проведення перевірок суб’єктів господарювання;

запровадити інститут врегулювання у справах (settlement) тощо.

Зокрема, пропонується надати АМКУ повноваження, притаманні органам досудового розслідування. Зокрема, на підставі рішення суду фахівці АМКУ під час проведення перевірок із залученням Нацполіції зможуть проводити обшуки та вилучати предмети чи інші носії інформації, оригінали документів у суб'єктів господарювання, об’єднань, органів влади.

Також пропонується чіткіше прописати заборону для АМКУ надавати дозвіл на концентрацію у разі, якщо така концентрація призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку.

Законопроєкт також встановлює солідарну відповідальність засновників (учасників, акціонерів) компанії щодо сплати накладеного органами АМКУ штрафу.