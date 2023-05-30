Російські НПЗ зменшили переробку нафти до мінімуму з початку року

Добова нафтопереробка в РФ за 24 дні травня знизилася на 6,4% щодо аналогічного періоду минулого місяця, до 715,3 тис. тонн. Це мінімальне значення цього року.

Як пише видання "Комерсант" із посиланням на джерела, знайомі зі статистикою, у травні нафтокомпанії проходять пік планових ремонтів на НПЗ, і передбачається, що наступного місяця вони нарощуватимуть виробництво.

У річному вираженні переробка зросла приблизно на 2%, оскільки у травні минулого року видобуток нафти та експорт нафтопродуктів із РФ постраждали від різкого провалу після початку війни в Україні.

Зниження нафтопереробки збіглося з намірами Мінфіну РФ скоротити вдвічі демпферні виплати НПЗ за постачання бензину і дизпального на внутрішній ринок. Ці чинники, а також сезонне збільшення попиту на паливо призвели до різкого зростання біржових цін.

Джерела видання в галузі розповіли, що виробники очікують на зниження маржі нафтопереробки через скорочення демпфера, що створить передумови для здорожчання пального на АЗС. Крім того, вони очікують на збільшення нафтокомпаніями експорту нафти через погіршення рентабельності нафтопереробки. Ще один співрозмовник газети на паливному ринку побоюється, що після проходження ремонтів нафтовики різко збільшуватимуть експорт дизпального.

Раніше повідомлялося, що Європейському Союзу вдається замінити постачання дизельного палива з Росії, яка була головним постачальником для блоку до введення у лютому заборони на морський імпорт. Наразі різко зросли постачання з інших країн.

Наприкінці квітня стало відомо, що прибуток нафтопереробних заводів у світі впав через дешеву нафту з Росії. Як писало агентство Reuters, очікувалося, що після запровадження західних санкцій на російську нафту й нафтопродукти їх постачання скоротяться.

Однак Росія зберігає експорт нафти зі знижкою до Китаю й Індії на високому рівні, що дозволило їхнім НПЗ вийти на рекордні обсяги виробництва у березні. Різке збільшення постачання з цих двох країн зробило нафтопереробку по всьому світу менш прибутковою.