Японія спробує вивести сонячну енергію з космосу вже в 2025 році

Агенство аерокосмічних досліджень Японії JAXA спробує передати сонячну енергію з космосу вже в 2025 році.

Проєкт передбачає розгортання серії невеликих супутників на орбіті, які потім вони намагатимуться спрямувати зібрану сонячну енергію на наземні приймальні станції, розташовані за сотні кілометрів, пише Engdget.

У 2015 році Японія здійснила прорив, коли вчені JAXA успішно передали 1,8 кіловата енергії, достатньої для живлення електричного чайника, на відстань понад 50 метрів до бездротового приймача. Тепер країна готова зробити цю технологію ще на крок ближчою до реальності.

Використовувати орбітальні сонячні панелі та мікрохвильові печі для надсилання енергії на Землю вперше було запропоновано в 1968 році. З тих пір кілька країн, включно з Китаєм і США, витратили час і гроші на реалізацію цієї ідеї.

Технологія приваблива, оскільки орбітальні сонячні батареї представляють собою потенційно необмежену поновлювану енергію. У космосі сонячні панелі можуть збирати енергію незалежно від часу доби, а завдяки використанню мікрохвиль для передачі енергії, яку вони виробляють, хмари також не викликають занепокоєння.

Однак навіть якщо Японія успішно розгорне набір орбітальних сонячних батарей, ця технологія все одно буде ближчою до наукової фантастики, ніж до факту, тому, що виробництво масиву, який може генерувати 1 гігават електроенергії – або приблизно потужність одного ядерного реактора – коштуватиме приблизно $7 млрд із наявними на даний момент технологіями.