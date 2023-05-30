Депутати запропонували відкласти продаж сільгоспземель юридичним особам

Група народних депутатів запропонувала дозволити юридичним особам купівлю сільськогосподарських земель через два роки з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Відповідний законопроект №9341 зареєстровано у Верховній Раді 29 травня, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закон спрямований на те, щоб не допустити погіршення становища власників земель сільгосппризначення, а також зловживань під час здійснення операцій із землею, для чого потрібно внести відповідні зміни до Земельного кодексу України.

Цим законопроєктом пропонується протягом двох років з дня припинення чи скасування військового стану на території України обмежити роботу громадян України на землях сільгосппризначення 100 гектарами. Це положення не поширюватиметься на сільгоспугіддя, яке вони вже мали до введення цього правила.

Документ також пропонує заборонити продавати або передавати земельні ділянки, які призначені для сільгоспвиробництва або виділені власникам земельних ділянок для особистого сільського господарства.

Крім цього, народні депутати мають намір заборонити продавати земельні ділянки, крім випадків, коли права власності на них переходять до банків як заставу або вони передаються у спадок, обмінюються на іншу ділянку з аналогічною вартістю або з різницею не більше 10%. Угоди про продаж або передачу таких ділянок юридичним особам, а також про передачу прав на такі угоди в майбутньому, згідно з поданим законопроєктом, вважаються недійсними з моменту укладання.

Як повідомлялося, ринок земель сільгосппризначення в Україні запрацював 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи право купувати та продавати такі земельні ділянки отримали лише громадяни країни, одна фізособа зможе мати у розпорядженні не більше 100 га.

Право набувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені згідно із законодавством України, при цьому кінцевий бенефіціар однієї чи кількох юрособ зможе консолідувати через них сукупно не більше 10 тис. га.