"Укрінком" почав процедуру стягнення з Росії збитків на $132 мільйони

ПАТ "Українська інноваційна компанія" ("Укрінком") звернулося до Господарського суду Луганської області з позовною заявою до РФ про стягнення з неї на користь підприємства $131,97 млн доларів збитків, які були заподіяні внаслідок військової агресії та окупації частини території України.

Як повідомили у пресслужбі компанії, дії держави-агресора призвело до порушення майнових прав "Укрінкому", а нинішній судовий позов є першим етапом процедури відшкодування збитків.

В "Укрінкомі" нагадали, що 19 лютого 2014 року РФ захопила окремі об‘єкти нафто- та газовидобування в межах континентального шельфу України, а 20 лютого 2014 року були окуповані Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, та окремі території, що входять до складу Донецької та Луганської області.

Збройна агресія продовжилася у квітні 2014 року й контрольовані та фінансовані спецслужбами РА, озброєні бандитські формування (так звані "днр" та "лнр") захопили частину Донецької та Луганської областей, на яких знаходилось майно ПАТ "Укрінком" та об‘єкти, майнові права на які належали компанії.

"Укрінком" володів об’єктами та майновими правами на територіях Криму, Донецької та Луганської областей. Внаслідок російської агресії та анексії 2014 року ми втратили контроль над 30% кредитного портфелю. Це стало причиною незаконної ліквідації "Укрінбанку". Раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінив всі втрачені нами активи (на окупованих територіях) в 1 гривню", – прокоментував акціонер та голова наглядової ради "Укрінкому" Володимир Клименко.

Раніше "Укрінком" виграв позов проти Фонду гарантування вкладів – Верховний Суд 24 лютого 2021 року визнав ліквідацію "Укрінбанку" незаконною. Тепер у банку розпочали процес відшкодування втрачених активів.