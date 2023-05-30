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"єРобота": Уряд виділив ще 85 мільйонів на гранти для малого бізнесу

бизнес,компьютер,команда,ноутбук,леново,просчет

362 українця отримають від держави мікрогранти на започаткування й розвиток бізнесу за програмою "Власна справа" на 85 млн грн за підсумками сьомої хвилі подачі заяв.

Як повідомляє Мінекономіки, з початку 2023 року переможцями програми стали вже 1917 підприємців, а з моменту її старту в липні минулого року – понад 5 тис

"За результатами сьомої цього року хвилі подачі заяв на мікрогранти 362 українця визнано переможцями і вони отримають від держави фінансову підтримку на започаткування або розширення свого бізнесу на суму 85 млн грн. Загалом із початку дії програми "Власна справа" можливістю отримати мікрогрант скористались понад 5 тис. українців, 4300 з них вже отримали кошти на свої проєкти й почали їх реалізовувати. Грантоотримувачам виплачено вже понад 1 млрд грн", – зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів сьомої хвилі 53% жінок і 47% чоловіків, 76% переможців мають вищу освіту. Найбільше з них із Львівської (56 осіб), Київської (36 осіб), Рівненської (30 осіб), Вінницької та Івано-Франківської (по 22 особи) областей, а також міста Києва (39 осіб).

Переважна більшість із цих підприємців планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть грантоотримувачі, є:

  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 107 осіб;
  • тимчасове розміщування й організація харчування – 60 осіб;
  • переробна промисловість – 54 особи.

Нагадаємо, за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 тис. до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створять близько 8 тис. нових робочих місць.

Цього року на програму "Власна справа" бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 тис. мікрогрантів.

Урядовий проект "єРобота" включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Подача заявки на всі напрямки програми "єРобота" здійснюється через портал "Дія".

Автор: 

бізнес (1167) грант (306) єРобота (63)


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Це добра новина. Значить маємо надію що малий бізнес і далі буде розвиватись
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03.06.2023 16:48 Відповісти
Ой не кажіть. Дуже багато сил іде на те, щоб тримати свою справу на плаву та ба більше - залишатись у полюсі. Ще й багато питань щоденно потрібно контролювати таких як ведення бухгалтерії до прикладу. Мені особисто зараз із цим трішки легше стало, еКасу підключила https://ekassa.online/ru/o-nas/ . Тепер коригувати ці питання та вести звітність стало простіше та зрозуміліше
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05.06.2023 09:01 Відповісти

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