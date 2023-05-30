Голова "Укрзалізниці" підтвердив обшуки НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) дійсно проводить обшуки в "Укрзалізниці", які пов’язані із закупівлями.

Інформацію про це підтвердив голова правління компанії Євген Лященко, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

За його словами, детективи проводять санкціоновані судом обшуки у домашніх та робочих приміщеннях працівників компанії в рамках справи, пов'язаної з діяльністю філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця".

"Сьогодні особисто надав усі роз'яснення НАБУ, щодо можливих зловживань у закупівлях. Хоча перевірки закупівель проводяться за той період, коли вони не входили до зони моєї відповідальності", – запевнив Лященко.

За даними ЗМІ, обшуки сьогодні також проводилися у службовому кабінеті самого голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященка.

В рамках цієї справи 22 травня НАБУ провело слідчі дії в директора з економічної та інформаційної безпеки АТ"Укрзалізниця" Едуарда Кріцина. Він контролює службу внутрішньої безпеки "Укрзалізниці", яка має стосунок до всіх тендерів компанії.

До цього Кріцин працював у СБУ і був пов'язаний із Артемом Шилом, наближеним до заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, який "курує" правоохоронні органи. Зокрема, Шило був позаштатним радником Офісу президента. Минулого року на роботу в "Укрзалізницю" влаштували також Олександра Скуратова, який був водієм Шила.

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Як повідомлялося, у травні НАБУ і САП викрили схему отримання хабаря посадовцем "Укрзалізниці" за сприяння в укладенні договорів з "потрібними постачальниками" для потреб залізниці.

Тоді затримали заступника директора філії "Центр забезпечення виробництва", в "Укрзалізниці" заявили, що звільнили цього посадовця ще до його затримання.

За даними слідства, за свої "послуги" він отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн.

Нагадаємо, у березні Кабінет Міністрів призначив головою правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка строком на два роки. До цього Лященко займав посаду члена правління залізниці й відповідав за фінансовий блок питань у компанії.

З 2012 року він обіймав посаду фінансового директора "Медіа Група Україна", а з 1 липня 2014 року був призначений директором холдингу, який був частиною медіабізнесу групи SCM Ахметова, де працював аж до 2019 року.