Мінфін зміг знизити ставку за облігаціями у гривні

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 30 травня, залучило до державного бюджету 11,29 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 5,64 мільярда гривень, завдяки високому попиту на ці ОВДП ставку за ними вдалося знизити з 18,5% до 18,27% річних.

Мінфін також розмістив півторарічні ОВДП на 928,27 мільйона гривень під 19,5% та трирічні бенчмарк-облігації на 678,52 мільйона гривень під 19,75% річних.

Крім того, від розміщення дев'ятимісячних ОВДП у доларах США під 4,85% вдалося залучити $110,57 млн.

Наприкінці минулого тижня Мінфін провів погашення ОВДП на значну суму, внаслідок чого портфель облігацій у власності нерезидентів 25 травня скоротився одразу на 11,6 млрд грн.

Перед цим Нацбанк встановив додаткову вимогу для виведення отриманих за ОВДП нерезидентами відсотків за кордон – тепер для цього вони мають безперервно володіти цими облігаціями не менше останніх 90 календарних днів поспіль до моменту отримання відсотків.

Нагадаємо, що Національний банк запровадив можливість репатріації лише коштів, отриманих від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року, хоча більшість інвесторів очікувала дозволу на виведення і отриманих внаслідок погашення облігацій коштів.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів за підсумками аукціонів 23 травня залучило до державного бюджету від продажу ОВДП 10,79 мільярда гривень (в еквіваленті).