Кабмін дозволив подавати паперові заявки на отримання компенсацій за програмою "єВідновлення"

Кабінет міністрів дозволив подавати паперові документи на отримання допомоги для відновлення пошкодженого внаслідок російського вторгнення житла в рамках програми "єВідновлення".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Передбачено можливість надання документів щодо компенсації за пошкоджене нерухоме майно у паперовій формі через центр надання адміністративних послуг, орган соціального захисту населення або нотаріуса", – уточнив Мельничук.

Кабмін також встановив вимоги для організації безпечного поводження з відходами від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), а також зменшення негативного впливу на здоровʼя людей, навколишнє природне та соціальне середовище під час виконання робіт з відновлення експлуатаційної придатності обʼєкта.

Також змінами передбачено запровадження вибіркового та комплексного моніторингу розгляду заяв на виплату компенсації та верифікації цільового використання коштів компенсації за пошкоджене нерухоме майно тощо.

Відповідні зміни внесено зміни до постанови Кабміну N381 від 12 квітня 2023 року "Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення".

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Як повідомлялося, 10 квітня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення". У межах програми всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, отримали можливість подати заявку на отримання допомоги для відновлення свого житла через "Дію" на суму до 200 тисяч гривень. Йдеться, насамперед, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Водночас у Мінінфраструктури визнали, що дві третини громадян, які хочуть подати заяву на виплату допомоги за програмою "єВідновлення", скаржаться, що не можуть цього зробити, адже "Дія" не відображає їхнього житла.

У міністерстві пояснили, що цим громадянам потрібно внести інформацію про право власності на майно в Державний реєстр речових прав (ДРРП), звернувшись до державного реєстратора, або спробувати зареєструвати нерухомість онлайн.

За даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.