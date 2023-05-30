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Новини
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Кабмін тимчасово заборонив експорт цукру

сахар

Кабінет міністрів запровадив тимчасову заборону на експорт цукру, яка діятиме з 5 червня по 15 вересня.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, уряд встановив нульову квоту на експорт цукру з 5 червня по 15 вересня 2023 року.

Відповідні зміни внесено у додатки до постанови N1466 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік" від 27 грудня 2022 року.

Як повідомлялося, станом на кінець березня, за перші 7 місяців поточного маркетингового року (МР, вересень 2022 - серпень 2023 року) Україна експортувала 265 тис. тонн цукру, що у 4,8 раза більше, ніж за весь 2021-2022 маркетинговий рік. 

Нагадаємо, станом на початок повномасштабної війни експорт цукру з України було припинено через воєнні дії. 5 червня 2022 року Кабмін дозволив відновити експорт цукру за виданими Міністерством економіки ліцензіями.

Автор: 

Кабмін (7746) цукор (271) експорт (3827)


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Топ коментарі
+4
І встановив новий тариф за світло 2,64 грн за кіловат ,з чим всіх зелених вітаю
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30.05.2023 19:29
+3
"5 червня 2022 року Кабмін дозволив відновити експорт цукру за виданими Міністерством економіки ліцензіями."

Це просто прекрасно . Подивіться сюди, якщо хто не бачив корупційної годівнички
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30.05.2023 18:12
+2
Предчувствуют дефицит самогона в стране?)
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30.05.2023 17:59
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О это ****** просто... сахарна свекла бурякова растет Винница Хмельнитчина Тернополь Ровно Львов Луцк Кировоград Киевская..но вопрос что и сколько вырастет потом соберут и главное мощности по переработке в хотя бы сахар сырец.. и при условии войны обстрелов прилетов проблем в энергетике..
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30.05.2023 17:53 Відповісти
Ниже цена? При зелени ненасытной? Бородатая бабушка зеледента еще не отбила свои "кровные" после национализации Приватбанка.
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31.05.2023 12:58 Відповісти
На півдні Хмельниччини вже давно ніхто той буряк не вирощує, заводи років зо п'ятнадцять як попиляні на метал.
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31.05.2023 00:15 Відповісти
Основні проблеми навіть не у війні. Зміна клімату і мала кількість дощів катастрофічно негативно впливають на вирощування городини.
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31.05.2023 14:10 Відповісти
Предчувствуют дефицит самогона в стране?)
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30.05.2023 17:59 Відповісти
"5 червня 2022 року Кабмін дозволив відновити експорт цукру за виданими Міністерством економіки ліцензіями."

Це просто прекрасно . Подивіться сюди, якщо хто не бачив корупційної годівнички
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30.05.2023 18:12 Відповісти
І встановив новий тариф за світло 2,64 грн за кіловат ,з чим всіх зелених вітаю
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30.05.2023 19:29 Відповісти
Та хай експортують. З такими цінами на черешню - 1000 грн/кг, полуниця - 100 грн/кг, громадянам не до закруток
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30.05.2023 23:30 Відповісти
правильно.
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31.05.2023 03:44 Відповісти
Ні готовлять нас що цукор подорожчае найменше в два рази
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31.05.2023 07:42 Відповісти
Сахара не хватает на сезон варенья?
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31.05.2023 10:38 Відповісти
вже більшість нічого давно не варить...може лишились ентузіасти серед пенсіонерів.
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31.05.2023 12:32 Відповісти
Перед ковідом маски також забороняв вивозити
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31.05.2023 17:45 Відповісти

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