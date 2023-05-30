Кабмін тимчасово заборонив експорт цукру

Кабінет міністрів запровадив тимчасову заборону на експорт цукру, яка діятиме з 5 червня по 15 вересня.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, уряд встановив нульову квоту на експорт цукру з 5 червня по 15 вересня 2023 року.

Відповідні зміни внесено у додатки до постанови N1466 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік" від 27 грудня 2022 року.

Як повідомлялося, станом на кінець березня, за перші 7 місяців поточного маркетингового року (МР, вересень 2022 - серпень 2023 року) Україна експортувала 265 тис. тонн цукру, що у 4,8 раза більше, ніж за весь 2021-2022 маркетинговий рік.

Нагадаємо, станом на початок повномасштабної війни експорт цукру з України було припинено через воєнні дії. 5 червня 2022 року Кабмін дозволив відновити експорт цукру за виданими Міністерством економіки ліцензіями.