У Польщі працевлаштовані 78% українців, – дослідження

У Польщі працевлаштовані 78% українців, і 56% надсилають гроші в Україну.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики і перспективи" за авторства Міграційної платформи EWL, Фонду підтримки мігрантів на ринку праці EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету, передає Укрінформ.

Так, результати показали, що 60% опитаних становлять довоєнні мігранти, 40% – воєнні біженці після 24 лютого 2022 року.

Серед воєнних біженців частка працевлаштованих нижча, ніж серед мігрантів: 71% проти 83%. Високі очікування роботодавців (37%) та обмежена мобільність (28%) є найбільшими проблемами, з якими стикаються українці в Польщі під час пошуку роботи.

Згідно зі своєю кваліфікацією роботу виконує кожен третій українець – 35%. Водночас половина воєнних біженців заявили, що робота, яку вони виконують, не відповідає їхній кваліфікації.

Крім того, кожен четвертий громадян України, який проживає в Польщі, протягом останнього року шукав робота за межами республіки – найбільше цікавилися працевлаштуванням у Німеччині (64%) і Чехії (23%).

Розглядають можливість відкриття свого бізнесу в Польщі 17% українців – найпопулярніші галузі: сфера послуг, будівництво, торгівля, ІТ-сфера.

Автори дослідження наголосили, що майже всі українці у Польщі – 83% – заявили, що підтримують свою Батьківщину. Найчастіше це пожертви на Збройні Сили України й надсилання грошей родичам. Серед 56% респондентів, які надсилають гроші в Україну, половина надсилає від 301 до 1 000 злотих на місяць (66-221 євро).

Частка українців непрацездатного віку в Польщі, згідно з дослідженням, становить 4%.

Опитування проводилося серед довоєнних мігрантів та воєнних біженців у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську, Познані, Любліні, Жешуві, Бидґощі, Ґожуві, Олмжі, Тарнові, Тчеві, Ополе, Устроні, Шидловці та Вадовіце 4-13 березня 2023 року методом безпосередніх інтерв’ю face-to-face українською мовою. У ході дослідження було опитано 500 осіб.