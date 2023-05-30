Українці через "Дію" вже придбали військових облігацій на понад 1 мільярд

За вісім місяців українці через застосунок "Дія" придбали 1 млн військових облігацій на понад 1 млрд грн. Усі кошти йдуть на потреби армії та економіки України.

"Купуючи військові облігації в "Дії", ви також робите вигідну інвестицію. Адже вони працюють як донат, тільки з поверненням коштів та гарантованим прибутком. Українці вже отримали 6,6 млн грн виплат за погашені облігації. Ще сотні тисяч власників цінних паперів отримають кошти після закінчення терміну вкладу", – зазначили в Міністерстві цифрової трансформації.

Кожна військова облігація має назву тимчасово окупованого українського міста. Зараз доступні Ялта, Севастополь, Донецьк та Маріуполь.

Придбати військові облігації можна в кілька кліків з головного екрана застосунку. Зробити вклад можна з будь-якої банківської карти.