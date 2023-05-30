Adobe безкоштовно продовжує ліцензії російським користувачам

Компанія Adobe безкоштовно в автоматичному режимі продовжує ліцензії російським користувачам.

Як пишуть російські ЗМІ, компанія це робить "для збереження лояльності та підтримки своїх користувачів у складний період", передає AIN.UA.

Користувальницькі ліцензії, які купувалися через офіційний інтернет-магазин Adobe, мають можливість автопродовження після прив’язки карти. Росіяни припускають, що на таке рішення компанія пішла у зв’язку зі складнощами оплати з російських банківських карток.

Співробітник однієї з російських IT-компаній підтвердив російським же ЗМІ, що отримав безоплатне продовження ліцензії, але додав, що для корпоративних версій опція автоподовження недоступна.

Співробітниця іншої російської IT-компанії додала, що функція автоматичного продовження передплати стала можлива півроку тому: "Не можна купити нову підписку – можна продовжити її тільки на ті продукти, які вже є у користувача. І саме про підписки індивідуальних користувачів".

Генеральний директор російської ігрової студії Ninsar.Games Єгор Сечинський раніше вже говорив про можливість автоматичного продовження передплати продуктів Adobe. Він зазначив, що підписка на пакет Adobe "досі активна, але ми не платимо за неї вже рік".

При цьому ще березні 2022 року компанія Adobe, пославшись на санкції США, Євросоюзу та Об’єднаного Королівства, оголосила, що "негайно припиняє продажі всіх нових продуктів і послуг Adobe в Росіі".

Як зазначається в публікації, компанія Adobe не просто не закрила для російських користувачів свої продукти – вона фактично надала їм безпрецедентні умови – безкоштовний доступ до свого програмного забезпечення.

Таких умов не мають жителі жодної країни у світі. Adobe – американська компанія, проте ні американці, ні українці, що потерпають від російських ракетних атак, не мають безкоштовного доступу до її сервісів (українцям на початку війни подарували три безкоштовних місяці).