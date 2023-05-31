Nvidia створить ізраїльський суперкомп’ютер через стрімкий попит на штучний інтелект

Корпорація Nvidia заявила, що створює найпотужніший в Ізраїлі суперкомп’ютер зі штучним інтелектом, щоб задовольнити стрімкий попит клієнтів на додатки ШI.

Як пише Reuters, Nvidia, найдорожча у світі компанія з виробництва мікросхем, заявила, що хмарна система коштуватиме сотні мільйонів доларів і частково запрацює до кінця 2023 року.

Старший віцепрезидент Nvidia Гілад Шайнер сказав, що Nvidia співпрацює з 800 стартапами в Ізраїлі та десятками тисяч інженерів програмного забезпечення.

Очікується, що система під назвою Israel-1 забезпечить продуктивність до восьми екзафлопсів у обчисленнях зі штучним інтелектом, що зробить її одним із найшвидших у світі суперкомп’ютерів зі штучним інтелектом.

Шайнер зазначив, що ізраїльські компанії матимуть доступ до суперкомп’ютера, якого вони не мають сьогодні.

"Ця система є великомасштабною системою, яка насправді дозволить їм проводити навчання набагато швидше, створювати рамки та рішення, які можуть вирішувати складніші проблеми", – додав він.

Наприклад, ChatGPT від OpenAI був створений за допомогою тисяч графічних процесорів Nvidia.

Система була розроблена колишньою командою Mellanox. Nvidia купила ізраїльського розробника мікросхем Mellanox Technologies у 2019 році майже за $7 млрд, обійшовши Intel Corp.

Шайнер сказав, що першочерговим завданням Nvidia щодо суперкомп’ютера є її ізраїльські партнери.

"Ми можемо використовувати цю систему для роботи з партнерами за межами Ізраїлю в майбутньому", – зазначив він.