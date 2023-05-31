Через "Prozorro.Продажі" з початку року відбулося більше 6000 аукціонів

За 2023 рік у системі "Prozorro.Продажі" успішно завершилося понад 6,1 тис онлайн-аукціонів, які поповнили бюджети різних рівнів на 2,77 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні компанії, у п'ятірку найбільш прибуткових напрямів входять:⠀

продаж активів банків-банкрутів (1,36 млрд грн);

мала приватизація державної та комунальної власності (420 млн грн);

продаж майна та активів (370 млн грн);

продаж та оренда землі (265 млн грн);

аукціони в межах справ про банкрутство (149 млн грн).

Лідерами за кількістю успішно проведених аукціонів є:

оренда державного та комунального майна (2 178);

оренда вагонів (1 144);

земельні торги (1 130).

Станом на 29 травня в системі "Prozorro.Продажі" оголошено понад 4,5 тис. онлайн-аукціонів, у яких можна взяти участь.