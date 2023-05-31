Прага скасує пільгові тарифи на проїзд у транспорті для українців

У столиці Чехії Празі закінчується дія пільгового проїзду для українських біженців.

Уже певний час інфоцентри Празької інтегрованої транспортної системи (PID) та Транспортного підприємства Праги (DPP) відмовлялися продавати біженцям абонементні проїзні квитки на три місяці за пільговою ціною. Тарифна категорія HN2 ("особа у матеріальній скруті 2") коштувала 444 чеські крони (735 грн), передає LIGA.net.

Наразі є можливість придбати проїзні за цей тариф на один місяць, вартістю 165 крон (273 грн), проте це можна зробити лише до 30 червня.

Філіп Драпал, представник відділу маркетингу та преси PID, заявив: "За нашою інформацією, поточна знижка у формі тарифу HN2 діє до 30 червня 2023 року, і немає планів його подальшого продовження".

Поки що транспортні компанії не опублікували офіційних оголошень. Проте закінчення дії знижки для українських біженців 30 червня цього року вказано у Тарифах Празької інтегрованої системи з 1 квітня.

Для українців залишається варіант користуватися загальними тарифами, за якими іменні абонементи коштують: 30 днів – 550 крон (919 грн); 90 днів – 1480 крон (2450 грн). Вчетверо менше коштують такі проїзні для людей похилого віку, студентів, молоді.

Раніше повідомлялося, що 330 тис. громадян України перереєструвалися або отримали статус тимчасового захисту в Чехії цього року. При цьому країна може прийняти максимум 500 тис. біженців, тому розраховує на приїзд членів родин біженців, які вже живуть у Чехії.