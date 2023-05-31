Експорт зернових склав 96% минулорічних показників, – Мінагрополітики

У поточному маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 31 травня 2023 року) Україна експортувала 45,29 млн тонн зернових та зернобобових, що лише на 1,7 млн тонн менше, ніж за аналогічний період 2021-2022 МГ.

Як зазначається в даних Міністерства аграрної політики та продовольства, у 2022/2023 МР Україна експортувала 15,44 млн тонн пшениці, 2,65 млн тонн ячменю, 17,9 тис. тонн жита та 26,87 млн тонн кукурудзи, передає Укрінформ.

Для порівняння: з липня 2021 року по 31 травня 2022 року Україна експортувала 47,01 млн тонн зернових та зернобобових, у тому числі: 18,57 млн тонн пшениці, 5,68 млн тонн ячменю, 161,9 тис. тонн жита та 22,3 млн тонн кукурудзи.

У травні цього року з України було експортовано 3,4 млн тонн зернових та зернобобових (у травні торік – 1,14 млн тонн), зокрема 1,04 млн тонн пшениці (у травні торік – 44 тис. тонн), 182 тис. тонн ячменю (у травні 2022 року – 11 тис. тонн) та 2,17 млн тонн кукурудзи (1,08 млн тонн). У травні цього року та у травні минулого року Україна не здійснювала експорт жита.

Від початку 2022/2023 МР Україна експортувала 141,5 тис. тонн борошна (у 2021/2022 МР – 71 тис. тонн).