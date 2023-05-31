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Новини
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Рада спростила передачу санкційних активів Фонду держмайна і відновила велику приватизацію

приватизація

Верховна Рада ухвалила рішення про відновлення "великої приватизації" та спростила передачу конфіскованих санкційних активів Фонду держмайна.

Відповідні поправки народні депутати врахували під час голосування за законопроєкт №8250, прийнятий у другому читанні напередодні, повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Початково законопроєкт передбачав розширення повноважень голови ФДМУ та зміну його управлінської структури. Зокрема, голова Фонду отримає право самостійно призначати та звільняти заступників. Крім того, 12 регіональних відділень-окремих юросіб стануть структурними підрозділами ФДМУ.

Однак під час підготовки законопроєкту до другого читання до нього внесли поправки, які вносять зміни в роботу із підсанкційним майном:

  • за рішенням ВАКС підсанкційне майно буде передаватися ФДМУ;
  • ДМУ буде самостійно приймати управлінські рішення щодо підсанкційного майна (приватизація, продаж, оренда чи управління);
  • всі отримані кошти будуть направлятися до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Крім того, враховані перед ухваленням закону поправки, які:

  • дозволяють відновити велику приватизацію;
  • встановлюють заборону займати посади керівників держпідприємств та членів наглядових рад підсанкційним особам та громадянам країн-агресорів;
  • скасовують процедуру погодження директорів держпідприємств, які знаходяться в управлінні ФДМУ, з місцевою владою;
  • усувають обмеження щодо строку договорів оренди державного майна на період дії воєнного стану, збільшивши строки оренди до п’яти років.

Внесені до закону поправки також забороняють позбавляти власника прав на майно, яке він набув на приватизаційному аукціоні, а також дозволяють виставляти на приватизацію об'єкти енергетики, об'єднані в пули.

Як повідомлялося, 7 вересня 2023 року Верховна Рада призначила нардепа Рустема Умєрова ("Голос") на посаду очільника Фонду державного майна.

Рустем Умєров – народний депутат України IX скликання. До обрання нардепом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.

Автор: 

ВР (2865) закон (1481) парламент (1948) приватизація (1347) ФДМУ (1364)


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Топ коментарі
+14
Війну виграно. Час поновлювати "Велике дерибавництво".
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31.05.2023 13:39
+10
******* Україні.......
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31.05.2023 13:38
+8
Розтягнуть і те що не встигли папірєднікі.
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31.05.2023 13:43
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******* Україні.......
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31.05.2023 13:38 Відповісти
Війну виграно. Час поновлювати "Велике дерибавництво".
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31.05.2023 13:39 Відповісти
І Велика Прихватизація.

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31.05.2023 14:09 Відповісти
Розтягнуть і те що не встигли папірєднікі.
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31.05.2023 13:43 Відповісти
Это тот "голос", который заблокировал выплаты военным или тот, ? Какой-же все-таки гнидой оказался Славик.
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31.05.2023 15:25 Відповісти
Тварюки! Ну як це зупинити? Хоча є один спосіб...
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31.05.2023 13:46 Відповісти
Нова реальність, яка нас невлаштовує.
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31.05.2023 13:47 Відповісти
Селянам високогірних сіл поясняю

Ті конфісковані активи - боргові зобов'язання десятих фірм, які були ліквідовані 20 років тому.
Можете викупити по ціні туалетного паперу і вважати себе олігархами.
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31.05.2023 13:51 Відповісти
Ага, ага, розсказуй казки комусь іншому). Знаю я, наприклад, як Луганський патронний завод навмисно збанкротили, а гроші вивели на Кіпр. А
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31.05.2023 13:59 Відповісти
Якщо ліквідували ще 20р тому, то які можуть бути боргові зобов'язання, балалаєчник?
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31.05.2023 18:27 Відповісти
А потім через декілька років з'являться нові олігархі. І знову будуть здивування, як це вони за копійки скупили державну власність? Тоді на совкових комуняк скидали, які дозволили велику прихватізацію, а зараз на кого?)
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31.05.2023 13:53 Відповісти
Особливо тупим, пояснюю ще раз.
Активи, наприклад, виібібанку - акції банку Менатеп, що належав Ходорковському.
Дійшло?
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31.05.2023 13:58 Відповісти
Ти язика притримай, бо вирву) По-друге, це все частини одного пазлу, який ти своїм мозком не в змозі осягнути. Вчора ось несанкційний Електронмаш у Київі прихватизували за в 9-ть разів менше ціну. Порти на Одещині...
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31.05.2023 14:07 Відповісти
Під час війни хочуть встигнути провести масовий грабіж державної тобто народної власності.
Зараз заводи прихватизовують за ціною київської квартири, хоча іноземний інвестор зміг би запропонувати у сотні разів вищу ціну у мирний час.
Всі хто бере участь у цій афері з розграбування України під час кровопролитної війни, включно з покупцями награбованого, понесуть заслужену відповідальність.
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31.05.2023 18:48 Відповісти
Дерибан України продовжується.
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31.05.2023 14:05 Відповісти
Так це якраз на часі
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31.05.2023 14:14 Відповісти
Яка велика приватизація під час війни ,ви при своєму розумі чи ви вороги ?
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31.05.2023 14:46 Відповісти
Дійсно вороги--------------"Перші кілька годин думали: ми вкладали гроші в комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Будь-якому дбайливому власнику важко самому знищити те, що він створив своїми руками. Проте десь о шостій вечора побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури" ====так у Зеленського пояснили, чому пропустили ворога для знищення українців.
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01.06.2023 06:12 Відповісти
До влади в Україні прийшли вороги,тому що тільки ворог може розпродувати державне майно та землю під час війни,коли їх ціна є найнижчою.
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31.05.2023 21:10 Відповісти
Ох і роботи буде після війни...
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31.05.2023 22:29 Відповісти
Як казала одна зелена особа,яка приїхала з Абхазії:"Дайте мені рік і 1 мільйон$ і я продам Україну.Я готовий бути менеджером з продажу України.Мені байдуже,що продавати.Я продам все,що завгодно".Це слова великого комбінатора Д.Арахамії.Поки закінчиться війна,нічого в українців не залишиться,все розпродадуть за копійки.
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01.06.2023 12:25 Відповісти

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