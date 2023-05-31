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Росія заборонила вивозити з країни патрони та гільзи

росія,путін,санкції

Уряд Росії ввів тимчасову заборону на вивезення з країни набоїв і гільз до нарізної вогнепальної зброї.

Яу ідеться у відповідній урядовій постанові, заборона не поширюється на вивіз патронів та гільз для забезпечення діяльності російської армії, інших військ, військових формувань.

"Рішення спрямоване забезпечення захисту інтересів держави", – сказано в повідомленні.

Заборона діятиме до 31 грудня 2023 року.

У листопаді минулого року кабмін Росії заборонив вивіз низки товарів подвійного призначення до "недружніх країн". До переліку товарів увійшли ракети-носії, гелікоптери Мі-2, Мі-8, Мі-17 та Мі-26, нарізна зброя, безпілотники та різне обладнання. Крім зазначених найменувань, до списку також були включені вантажна автомобільна техніка, бронежилети та прилади нічного бачення.

Автор: 

боєприпаси (138) зброя (870) росія (14189)


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