Росія заборонила вивозити з країни патрони та гільзи
Уряд Росії ввів тимчасову заборону на вивезення з країни набоїв і гільз до нарізної вогнепальної зброї.
Яу ідеться у відповідній урядовій постанові, заборона не поширюється на вивіз патронів та гільз для забезпечення діяльності російської армії, інших військ, військових формувань.
"Рішення спрямоване забезпечення захисту інтересів держави", – сказано в повідомленні.
Заборона діятиме до 31 грудня 2023 року.
У листопаді минулого року кабмін Росії заборонив вивіз низки товарів подвійного призначення до "недружніх країн". До переліку товарів увійшли ракети-носії, гелікоптери Мі-2, Мі-8, Мі-17 та Мі-26, нарізна зброя, безпілотники та різне обладнання. Крім зазначених найменувань, до списку також були включені вантажна автомобільна техніка, бронежилети та прилади нічного бачення.
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