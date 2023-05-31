Через російське вторгнення пошкоджено 25% інтернет-мереж, – Федоров

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україні пошкоджено близько 25% інтернет-мереж.

Про це віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров розповів в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба Мінцифри.

"З початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено чверть усіх інтернет-мереж, а це близько 3 тисяч базових станцій. 1800 із них уже відновили роботу, і близько 500 населених пунктів знову зі зв’язком. Загалом, за оцінкою Світового банку, потрібно понад $2,2 млрд, щоб відновити повноцінну інфраструктуру й повернути телеком-галузь до довоєнного стану", – сказав Федоров.

За його словами, наразі команда Мінцифри готує проєкти, які дозволять швидше відновлювати інтернет-мережі в прифронтових містах і повертати зв’язок на деокуповані території.

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Водночас Федоров підкреслив важливість технологій під час війни, які стали конкурентною перевагою над ворогом.

Зокрема, завдяки "Старлінкам" можна швидко налагодити зв’язок між військовими, медиками й оперативно повернути інтернет у місця, де пошкоджена телеком-інфраструктура. Наразі в Україні працюють більше ніж 42 тисячі терміналів, отриманих завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Федоров також анонсував спільний проєкт з Nokia щодо відновлення телеком-інфраструктури в прифронтових містах. Пілотною областю для його реалізації стане Херсонська.