Кабмін змінив наглядову раду "Укрексімбанку"
Кабінет міністрів призначив новий склад незалежних членів наглядової ради державного "Укрексімбанку".
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №474-р від 30 травня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.
Згідно із документом, незалежними членами наглядової ради "Укрексімбанку" призначено:
- Сільвію Юмі Ганссер-Поттс;
- Развана Мунтеану;
- Роберта С. Коссманна;
- Енгіна Акчакочу;
- Футала Ростислава Богдановича.
Водночас припинено повноваження Дімітрі Чічло, Ласло Урбана, Оляни Гордієнко, Сергія Коновця та Владислава Винярського.
Серед незалежних членів зберіг своє місце у наглядовій раді "Укрексімбанку" Домінік Меню, у якості представників держави до неї також входять Вікторія Страхова, Юрій Буца та Юрій Терентьєв.
Строк повноважень нових членів наглядової ради становитиме три роки з дати вступу на посаду, голову "Укрексімбанку" Сергія Єрмакова уповноважено підписати відповідні договори.
Як повідомлялося, "Укрексімбанк" за підсумками роботи у 2022 році отримав 6,89 млрд грн збитку.
Голова правління Сергій Єрмаков оцінював потребу "Укрексімбанку" у докапіталізації за рахунок держави у 5-6 млрд грн.
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