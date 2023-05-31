Кабмін змінив наглядову раду "Укрексімбанку"

Кабінет міністрів призначив новий склад незалежних членів наглядової ради державного "Укрексімбанку".

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №474-р від 30 травня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, незалежними членами наглядової ради "Укрексімбанку" призначено:

Сільвію Юмі Ганссер-Поттс;

Развана Мунтеану;

Роберта С. Коссманна;

Енгіна Акчакочу;

Футала Ростислава Богдановича.

Водночас припинено повноваження Дімітрі Чічло, Ласло Урбана, Оляни Гордієнко, Сергія Коновця та Владислава Винярського.

Серед незалежних членів зберіг своє місце у наглядовій раді "Укрексімбанку" Домінік Меню, у якості представників держави до неї також входять Вікторія Страхова, Юрій Буца та Юрій Терентьєв.

Строк повноважень нових членів наглядової ради становитиме три роки з дати вступу на посаду, голову "Укрексімбанку" Сергія Єрмакова уповноважено підписати відповідні договори.

Як повідомлялося, "Укрексімбанк" за підсумками роботи у 2022 році отримав 6,89 млрд грн збитку.

Голова правління Сергій Єрмаков оцінював потребу "Укрексімбанку" у докапіталізації за рахунок держави у 5-6 млрд грн.