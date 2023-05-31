Євросоюз і США домовилися про єдиний стандарт зарядки для електровантажівок

Європейський Союз і США 31 травня погодили перший в історії трансатлантичний стандарт.

"На четвертому засіданні Ради ЄС і США з торгівлі й технологій ми домовились про стандартну системи зарядки Megawatt Charging System для електричних вантажівок. Це може прокласти шлях для відкритого, непатентованого глобального стандарту для декарбонізації транспорту в усьому світу", – заявив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає LIGA.net.

У березні 2023 року Рада Європейського Союзу затвердила нові стандарти викидів CO2 для нових автомобілів та мікроавтобусів. Вони передбачають, що з 2035 року всі нові автомобілі в ЄС мають бути кліматично нейтральними.