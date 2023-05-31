Корупція в "Укроборонпромі": Син Гладковського виїхав за кордон, а у його справі сплив строк давності

Син колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олега Гладковського Ігор ще у 2022 році виїхав за кордон нібито через службову необхідність.

Наразі суд продовжує розглядати справу проти нього в режимі відеоконференції, хоча строки давності для притягнення Гладковського до відповідальності в ній вже спливли, пише "Слово і діло" із посиланням на судові матеріали і співрозмовників в органах правопорядку.

Так, перше засідання у справі Гладковського-молодшого в Солом'янському районному суді Києва у минулому році мало відбутися 2 червня, але він на нього не з’явився.

"У судове засідання, призначене на 2 червня 2022 року, обвинувачений (Ігор Гладковський, – ред.) не прибув, направивши до суду клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, мотивоване тим, що через службову необхідність на даний час він перебуває за межами території України", – йдеться у рішенні суду.

Надалі суд надавав дозвіл на проведення відеоконференції. Спочатку причиною було перебування Гладковського за кордоном через службову необхідність, а вже 28 червня 2022 року – у зв'язку із збройною агресією РФ та введеним на території України воєнним станом. Хоча широкомасштабне вторгнення вже тривало 4 місяць.

Адвокат Гладковського-молодшого Василь Вітюк відмовився повідомити, через яку саме службову необхідність виїхав за кордон його клієнт. Також він не сказав, де саме перебуває обвинувачений.

Водночас, за інформацією видання, в органах правопорядку, Ігор Гладковський перебував чи перебуває в Марбельї, Іспанія. Як відомо, у 2016 році журналісти програми "Схеми" дізналися, що на той час перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський мав віллу в цьому муніципалітеті.

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Нагадаємо, у лютому 2019 року команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила розслідування, в якому стверджується, що Ігор Гладковський, син екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (раніше мали прізвище Свинарчук), разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через компанії-прокладки (у тому числі "Оптимумспецдеталь) постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у два-чотири рази цінами. За підрахунками журналістів, розмір розкрадань становив мінімум 250 млн грн.

Автори розслідування стверджували, що до корупційних угод причетні екс-керівник "Укрспецекпорту" та голова держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

Володимир Зеленський, як кандидат в президенти, неодноразово висловлювався з приводу цього скандалу, критикуючи через це колишнього президента Петра Порошенка.

Навесні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру чотирьом особам у справі компанії "Оптимумспецдеталь", яка фігурувала у корупційному скандалі про постачання запчастин підприємствам "Укроборонпрому". 21 грудня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру Ігорю Гладковському в отриманні 950 тис. грн неправомірної вигоди. Також Жукову повідомили підозру у справі про ухилення від сплати податків.

Згодом Віталій Жуков і Андрій Рогоза зі справи Гладковського-молодшого пішли на угоду зі слідством. Угоду з Рогозою не затвердив Солом'янський райсуд Києва, а з Жуковим – Вищий антикорупційний суд. Водночас справу Ігоря Гладковського апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взагалі передала на розгляд Солом'янського суду.

Вже восени 2021 року Міністерство оборони України у рамках державного оборонного замовлення визначило розробником боєприпасу ВОГ-17В приватну компанію "Спеціальне конструкторське бюро "Вектор-В" та уклало з нею відповідний контракт. Керівником ТОВ "СКБ "Вектор-В" виявився той таки Віталій Жуков, якого НАБУ та САП підозрювали в несплаті податків на суму понад 49 млн грн та легалізації цих коштів.