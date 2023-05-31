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Корупція в "Укроборонпромі": Син Гладковського виїхав за кордон, а у його справі сплив строк давності

игорь,гладковский

Син колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олега Гладковського Ігор ще у 2022 році виїхав за кордон нібито через службову необхідність.

Наразі суд продовжує розглядати справу проти нього в режимі відеоконференції, хоча строки давності для притягнення Гладковського до відповідальності в ній вже спливли, пише "Слово і діло" із посиланням на судові матеріали і співрозмовників в органах правопорядку.

Так, перше засідання у справі Гладковського-молодшого в Солом'янському районному суді Києва у минулому році мало відбутися 2 червня, але він на нього не з’явився.

"У судове засідання, призначене на 2 червня 2022 року, обвинувачений (Ігор Гладковський, – ред.) не прибув, направивши до суду клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, мотивоване тим, що через службову необхідність на даний час він перебуває за межами території України", – йдеться у рішенні суду.

Надалі суд надавав дозвіл на проведення відеоконференції. Спочатку причиною було перебування Гладковського за кордоном через службову необхідність, а вже 28 червня 2022 року – у зв'язку із збройною агресією РФ та введеним на території України воєнним станом. Хоча широкомасштабне вторгнення вже тривало 4 місяць.

Адвокат Гладковського-молодшого Василь Вітюк відмовився повідомити, через яку саме службову необхідність виїхав за кордон його клієнт. Також він не сказав, де саме перебуває обвинувачений.

Водночас, за інформацією видання, в органах правопорядку, Ігор Гладковський перебував чи перебуває в Марбельї, Іспанія. Як відомо, у 2016 році журналісти програми "Схеми" дізналися, що на той час перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський мав віллу в цьому муніципалітеті.

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Нагадаємо, у лютому 2019 року команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила розслідування, в якому стверджується, що Ігор Гладковський, син екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (раніше мали прізвище Свинарчук), разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через компанії-прокладки (у тому числі "Оптимумспецдеталь) постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у два-чотири рази цінами. За підрахунками журналістів, розмір розкрадань становив мінімум 250 млн грн.

Автори розслідування стверджували, що до корупційних угод причетні екс-керівник "Укрспецекпорту" та голова держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

Володимир Зеленський, як кандидат в президенти, неодноразово висловлювався з приводу цього скандалу, критикуючи через це колишнього президента Петра Порошенка.

Навесні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру чотирьом особам у справі компанії "Оптимумспецдеталь", яка фігурувала у корупційному скандалі про постачання запчастин підприємствам "Укроборонпрому". 21 грудня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру Ігорю Гладковському в отриманні 950 тис. грн неправомірної вигоди. Також Жукову повідомили підозру у справі про ухилення від сплати податків.

Згодом Віталій Жуков і Андрій Рогоза зі справи Гладковського-молодшого пішли на угоду зі слідством. Угоду з Рогозою не затвердив Солом'янський райсуд Києва, а з Жуковим – Вищий антикорупційний суд. Водночас справу Ігоря Гладковського апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взагалі передала на розгляд Солом'янського суду.

Вже восени 2021 року Міністерство оборони України у рамках державного оборонного замовлення визначило розробником боєприпасу ВОГ-17В приватну компанію "Спеціальне конструкторське бюро "Вектор-В" та уклало з нею відповідний контракт. Керівником ТОВ "СКБ "Вектор-В" виявився той таки Віталій Жуков, якого НАБУ та САП підозрювали в несплаті податків на суму понад 49 млн грн та легалізації цих коштів. 

Автор: 

Укроборонпром (752) Гладковський Олег (150) Гладковський Ігор (15)


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Топ коментарі
+42
Взагалі-то, Гладковські знаходили в кацапії дефіцитні запчастини до розкраденної радянської військової техніки! Розуміючи, що готує напад, московія, зрозуміло б, не продавала б ці запчастини Україні... тому Гладковські використовували всі свої звʼязки щоб привозити ці деталі незаконно (в першу чергу за законодавством болота) і, звичайно, за це треба було добре заплатити!
справа проти Гладковського виглядає як політичне переслідування на замовлення кацапів, які, звичайно, дуже невдоволені, що багато розбазаренної радянської техніки, "раптово", виявилася в робочому стані
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31.05.2023 16:08
+39
Это называется - прокуроры отпетляли чтобы не подставляться по тупому. Бихусу гниде привет.

В нормальной стране типа Британии, провернувших такую операцию, еще бы и наградили за воровство остродефицитных запчастей к очень важной военной технике из логова врага. А у нас одна гнида сдала всю цепочку поставок и всех причастных рашенскому ФСБ и ей за это аж ни хрена не было.
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31.05.2023 16:03
+29
Корупція в "Укроборонпромі" закінчилась на Гладковському. А очкастий яйцекрад з кубраковськими гнідами із оборонних закупівель (шарапов та піздота) оперують зараз такими коштами, що януковощь задихнувся б від заздрощів.
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31.05.2023 16:07
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Твою мать млять!
Далбаёды сраные, по вашему "контрабандные расийские детали" можно доставить в Украину по ценам, указанным в довоенных прейскурантах????
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01.06.2023 10:17 Відповісти
по предоплате ****
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01.06.2023 14:20 Відповісти
Шоколадний патріот = зелений патріот
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16.09.2023 16:29 Відповісти
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