Нацкомісія спростить зміну постачальника газу для промислових споживачів

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має намір запровадити процедуру автоматичної зміни постачальника природного газу для непобутових споживачів без узгодження з чинним.

Із цією метою регулятор на засіданні 31 травня схвалив проєкт постанови "Про затвердження змін до деяких постанов НКРЕКП", який передбачає, зокрема, внесення відповідних змін до правил постачання природного газу та Кодексу газотранспортної системи (ГТС), передає Інтерфакс-Україна.

"Положення проєкту постанови спрямовані на обмеження можливості чинного постачальника природного газу встановлювати умови для припинення договору поставки, що обмежує право споживача на зміну постачальника", – зазначено в обґрунтуванні Нацкомісії до схваленого документа.

Зокрема, для зміни постачальника природного газу непобутовий споживач повинен письмово звернутися до нового постачальника з пропозицією укладання договору постачання природного газу. При цьому він більше не зобов'язаний надавати новому постачальнику письмову довідку чинного постачальника або складений акт акт звірки взаєморозрахунків про відсутність простроченої заборгованості.

"Водночас положення проєкту регулюють питання автоматичного призупинення дії договору щодо постачання природного газу, укладеного між непобутовим споживачем і постачальником після завершення процедури переходу до нового постачальника природного газу", – пояснив регулятор.

Таким чином, участь або надання підтвердження з боку чинного постачальника природного газу в процесі зміни постачальника непобутовим споживачем не вимагається, що спрощує процедуру зміни постачальника природного газу.

Як поінформували в НКРЕКП, всі наступні заходи, необхідні для завершення процедури зміни постачальника, будуть здійснюватися новим постачальником природного газу через інформаційну платформу оператора газотранспортної системи.

"Слід зазначити, що аналогічні підходи до зміни постачальника були впроваджені у 2020 році для побутових споживачів, що в свою чергу сприяло розвитку конкуренції на цьому ринку", – зазначив директор департаменту регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП Олександр Косянчук.

Проєкт документу буде оприлюднено на сайті Нацкомісії для отримання зауважень та пропозицій із боку зацікавлених учасників.