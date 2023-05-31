Україна та Литва домовилися про взаємне визнання посвідчень водія

Україна та Литва підписали угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Як ідеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ, угода передбачає, що громадяни України, які переїхали на постійне проживання до Литви, зможуть обміняти своє українське посвідчення водія на литовське без складання теоретичних і практичних іспитів.

Так само і громадяни Литви, які постійно проживають в Україні та мають литовське посвідчення водія, зможуть обміняти його без складання іспитів у сервісних центрах МВС.

Для обміну національних посвідчень водія слід буде лише подати документ про постійне місце проживання в країні, оригінал посвідчення водія та дійсну медичну довідку.

Раніше для обміну литовського посвідчення водія громадянам Литовської Республіки було потрібно складати іспити в сервісних центрах МВС, відповідно українцям в Литві теж потрібно було складати іспити у відповідних компетентних органах країни.