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Україна та Литва домовилися про взаємне визнання посвідчень водія

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Україна та Литва підписали угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Як ідеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ, угода передбачає, що громадяни України, які переїхали на постійне проживання до Литви, зможуть обміняти своє українське посвідчення водія на литовське без складання теоретичних і практичних іспитів.

Так само і громадяни Литви, які постійно проживають в Україні та мають литовське посвідчення водія, зможуть обміняти його без складання іспитів у сервісних центрах МВС.

Для обміну національних посвідчень водія слід буде лише подати документ про постійне місце проживання в країні, оригінал посвідчення водія та дійсну медичну довідку.

Раніше для обміну литовського посвідчення водія громадянам Литовської Республіки було потрібно складати іспити в сервісних центрах МВС, відповідно українцям в Литві теж потрібно було складати іспити у відповідних компетентних органах країни.

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Литва (483) обмін (35) посвідчення водія (124)


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