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Новини
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Українські металурги розповіли про можливості застосування сталевого будівництва при відновленні країни

метінвест

Збутова компанія групи "Метінвест" – "Метінвест-СМЦ" – розробила концепцію відбудови країни із залученням вітчизняних виробників.

Концепція відбудови під назвою "Сталева мрія" містить набір готових рішень для будівництва житла та соціальної інфраструктури із сталі, які можна адаптувати під потреби конкретних громад, пише видання GMK Center.

За словами керівниці проєктного офісу будівельного сектору "Метінвест-СМЦ" Тетяни Скрипки, "Сталева мрія" починалася з проєктування одного будинку, аби визначити, чи можливо масштабувати проєкт та адаптувати ідею.

"Після того, як ми з’ясували, що така можливість існує, ми розширили лінійку житлових будинків, а потім звернули увагу на соціальну інфраструктуру, розуміючи, що надання житла не вирішить всіх потреб мешканців. Ми почали працювати над проєктами, спрямованими на створення і покращення соціальної інфраструктури. Це включало концепції шкіл, лікарень, спортивних майданчиків", – зауважила Тетяна Скрипка.

При цьому проєктанти звернули увагу, що наразі у світі люди віддають перевагу комфортному проживанню в низькоповерховій та середньоповерховій забудові, тому в кластері багатоповерхівок команда проєкту обмежила висотність будівель до восьми поверхів.

Українські металурги розповіли про можливості застосування сталевого будівництва при відновленні країни 01

Загалом, фахівці "Метінвест-СМЦ" вже розробили проєкти 13 типів будівель зі сталі, кожен з них має декілька варіантів, що враховують різні умови й обставини:

  • житлова забудова (будинки на 1-8 поверхів, гуртожиток, готель);
  • соціальна інфраструктура (школа, дитсадок, амбулаторія);
  • інфраструктурні об’єкти (паркінг, спорткомплекс і підземне укриття).

Кожен тип будівлі представлений кількома різними варіантами, загалом передбачається понад 200 готових проєктів на основі трьох попередньо виготовлених сталевих елементів (prefab-рішень) – каркаса, модуля і платформи.

Автори концепції зазначають, що одною з переваг зведення будівель зі сталі є швидкість будівництва. Наприклад, восьмиповерхівку можна звести усього за дев’ять місяців, дитячий садок – удвічі швидше, ніж зазвичай.

Українські металурги розповіли про можливості застосування сталевого будівництва при відновленні країни 02

Керівниця проєктного офісу "Метінвест-СМЦ" Тетяна Скрипка наголошує, що розробники провели ґрунтовну роботу над створенням концепції якісного укриття. Запропонований проєкт підземного сховку базується на платформі, укриття призначене для тривалого перебування та передбачає максимальний захист.

За її словами, наразі у проєкті готові брати участь 15 українських підприємств, що виготовляють металоконструкції.

Наразі "Сталеву Мрію" презентують громадам постраждалих регіонів, пропонуючи. готові концепції з усіма необхідними технічними рішеннями, графіками, кошторисами та візуалізаціями.

"Ми сподіваємося, що наша концепція допоможе громадам реалізувати свої проєкти і побудувати майбутнє, яке вони для себе бажають. Наша команда завжди готова надавати підтримку і допомогу на всіх етапах реалізації" – зазначає Тетяна Скрипка.

Нагадаємо, за даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року в Україні було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тис. багатоповерхівок та понад 142 тис. приватних садиб. Під ворожі удари потрапили медичні заклади, школи і дитсадки, підприємства, об’єкти інфраструктури.

Автор: 

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Топ коментарі
+5
Оптимально: і в плані швидкості; і в плані безпеки; і в плані свободного планування....і в плані фінансів - Монолітно-каркасне будівництво, яке вже широко використовується в останні роки. Саме такі будинки витримують прямі влучання ракет, без втрати ******* здатності, бо не мають несучих стін - там несучи колони (вибух руйнує стіни і оминає колони). Більшисть будинків що витримали обстріли були саме такої конструкції.
Те, що ************ у даній статті, це те саме каркасне будівництво, но не з залізобетону, а зі сталі. Саме за такою технологією, США будували свої хмарочоси в 60х, але це занадто дорого. Залізобетон у рази дешевший і більш пожаробезпечний (сталеві конструкції швидше втрачають властивості при пожарі, ніж залізобетонні).
Все це давно відомо, але хтось сильно хоче наварити купу бабла, що нададуть на відновлення (бо сталь как я казав - дуже дорого)
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31.05.2023 18:42
+2
Оптимально - це панельне будівництво. Особливо малоповерхових будівель. Собівартість виготовлення комплектів будинків в заводських умовах з подальшим швидким монтажем на місці буде найбільш низьким серед усіх існуючих технологій. Такі виробництва необхідно розмістити як мінімум в кожній області. Якщо під це залучити міжнародні гранти та довгострокові дешеві іпотеки - вартість будинків буде символічною.
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31.05.2023 17:59
+2
панельне будівництво це братська могила після однієї бомби. Тільки цільно лита бетоном каркас.
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31.05.2023 18:16
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кому війна , а ахметке мати рідна
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31.05.2023 17:49 Відповісти
Оптимально - це панельне будівництво. Особливо малоповерхових будівель. Собівартість виготовлення комплектів будинків в заводських умовах з подальшим швидким монтажем на місці буде найбільш низьким серед усіх існуючих технологій. Такі виробництва необхідно розмістити як мінімум в кожній області. Якщо під це залучити міжнародні гранти та довгострокові дешеві іпотеки - вартість будинків буде символічною.
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31.05.2023 17:59 Відповісти
панельне будівництво це братська могила після однієї бомби. Тільки цільно лита бетоном каркас.
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31.05.2023 18:16 Відповісти
А яка теплоізоляція бетону? Ніяка.
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31.05.2023 18:26 Відповісти
Ну так ну так - а зовнішня теплоізоляція то таке ( а у вашого тіла яка теплоізоляція - напевно на висоті і ви одягом не користуєтесь навіть зимою).
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31.05.2023 18:41 Відповісти
Взимку бетон промерзає наскрізь.
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31.05.2023 18:43 Відповісти
А дерево зимою зберігає тепло що накопичило літом - не знав тепер буду знати .
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31.05.2023 18:50 Відповісти
В цегляній кладці залишають колодці від верху до низу. В них повітря. Воно і зберігає тепло. а монолітна стіна тепла не тримає.
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31.05.2023 18:59 Відповісти
Ще раз - про зовнішнью теплоізоляцію ви знаєте ?
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31.05.2023 19:10 Відповісти
Панельки - совковщина, котра минула. У рашці до цих пір будують панельки, але це їхні проблеми.
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31.05.2023 18:38 Відповісти
Оптимально: і в плані швидкості; і в плані безпеки; і в плані свободного планування....і в плані фінансів - Монолітно-каркасне будівництво, яке вже широко використовується в останні роки. Саме такі будинки витримують прямі влучання ракет, без втрати ******* здатності, бо не мають несучих стін - там несучи колони (вибух руйнує стіни і оминає колони). Більшисть будинків що витримали обстріли були саме такої конструкції.
Те, що ************ у даній статті, це те саме каркасне будівництво, но не з залізобетону, а зі сталі. Саме за такою технологією, США будували свої хмарочоси в 60х, але це занадто дорого. Залізобетон у рази дешевший і більш пожаробезпечний (сталеві конструкції швидше втрачають властивості при пожарі, ніж залізобетонні).
Все це давно відомо, але хтось сильно хоче наварити купу бабла, що нададуть на відновлення (бо сталь как я казав - дуже дорого)
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31.05.2023 18:42 Відповісти
Публікується на правах реклами, треба ж якось виживати...
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31.05.2023 17:59 Відповісти
І буде ця забудова взимку холодна а в літо спеклива.
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31.05.2023 18:27 Відповісти
Крім того не забуваємо що Залізобетонні дороги це альтернатива російському бітуму!Але навіщо зараз про це.
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31.05.2023 18:37 Відповісти
знов цей проплачений контент
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31.05.2023 19:00 Відповісти
Ахмєтка вже мріє про безмежні замовлення на відбудову.
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31.05.2023 19:32 Відповісти
Очередной разводняк от ахметовских. Чего стоит только такой пассаж "восьмиповерхівку можна звести усього за дев'ять місяців..." Это что, "космическая" скорость строительства домов?! Ну и самое главное: где взять металл для "великого металевого будівництва"? Марик разрушен в щебень, no comment...
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31.05.2023 20:13 Відповісти
Куди воно лізе з своїм пятиколісним лісапетом? Вистачило б звичайного прокату на традиційне використання
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31.05.2023 21:39 Відповісти

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