Українські металурги розповіли про можливості застосування сталевого будівництва при відновленні країни

Збутова компанія групи "Метінвест" – "Метінвест-СМЦ" – розробила концепцію відбудови країни із залученням вітчизняних виробників.

Концепція відбудови під назвою "Сталева мрія" містить набір готових рішень для будівництва житла та соціальної інфраструктури із сталі, які можна адаптувати під потреби конкретних громад, пише видання GMK Center.

За словами керівниці проєктного офісу будівельного сектору "Метінвест-СМЦ" Тетяни Скрипки, "Сталева мрія" починалася з проєктування одного будинку, аби визначити, чи можливо масштабувати проєкт та адаптувати ідею.

"Після того, як ми з’ясували, що така можливість існує, ми розширили лінійку житлових будинків, а потім звернули увагу на соціальну інфраструктуру, розуміючи, що надання житла не вирішить всіх потреб мешканців. Ми почали працювати над проєктами, спрямованими на створення і покращення соціальної інфраструктури. Це включало концепції шкіл, лікарень, спортивних майданчиків", – зауважила Тетяна Скрипка.

При цьому проєктанти звернули увагу, що наразі у світі люди віддають перевагу комфортному проживанню в низькоповерховій та середньоповерховій забудові, тому в кластері багатоповерхівок команда проєкту обмежила висотність будівель до восьми поверхів.

Загалом, фахівці "Метінвест-СМЦ" вже розробили проєкти 13 типів будівель зі сталі, кожен з них має декілька варіантів, що враховують різні умови й обставини:

житлова забудова (будинки на 1-8 поверхів, гуртожиток, готель);

соціальна інфраструктура (школа, дитсадок, амбулаторія);

інфраструктурні об’єкти (паркінг, спорткомплекс і підземне укриття).

Кожен тип будівлі представлений кількома різними варіантами, загалом передбачається понад 200 готових проєктів на основі трьох попередньо виготовлених сталевих елементів (prefab-рішень) – каркаса, модуля і платформи.

Автори концепції зазначають, що одною з переваг зведення будівель зі сталі є швидкість будівництва. Наприклад, восьмиповерхівку можна звести усього за дев’ять місяців, дитячий садок – удвічі швидше, ніж зазвичай.

Керівниця проєктного офісу "Метінвест-СМЦ" Тетяна Скрипка наголошує, що розробники провели ґрунтовну роботу над створенням концепції якісного укриття. Запропонований проєкт підземного сховку базується на платформі, укриття призначене для тривалого перебування та передбачає максимальний захист.

За її словами, наразі у проєкті готові брати участь 15 українських підприємств, що виготовляють металоконструкції.

Наразі "Сталеву Мрію" презентують громадам постраждалих регіонів, пропонуючи. готові концепції з усіма необхідними технічними рішеннями, графіками, кошторисами та візуалізаціями.

"Ми сподіваємося, що наша концепція допоможе громадам реалізувати свої проєкти і побудувати майбутнє, яке вони для себе бажають. Наша команда завжди готова надавати підтримку і допомогу на всіх етапах реалізації" – зазначає Тетяна Скрипка.

Нагадаємо, за даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року в Україні було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тис. багатоповерхівок та понад 142 тис. приватних садиб. Під ворожі удари потрапили медичні заклади, школи і дитсадки, підприємства, об’єкти інфраструктури.