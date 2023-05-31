Обсяг непрацюючих кредитів банків наблизився до 40%, – Нацбанк

Обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі за квітень зріс на 1,2 млрд грн, в їх частка у кредитному портфелі банків зросла до 39,3% порівняно із 38,8% на кінець березня.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Водночас загальний обсяг кредитного портфеля банків у квітні зменшився на 11,1 млрд грн.

Як повідомлялося, обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі у першому кварталі 2023 року зріс на 2 млрд грн – до 434 млрд грн. Частка непрацюючих кредитів на 1 квітня становила 38,8% порівняно з 38,1% на 1 січня.

Упродовж 2022 року частка NPL в Україні зросла з 30% до 38%. Обсяг непрацюючих кредитів зріс на 87 млрд грн до 432 млрд грн.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а кредитний портфель – зростав.