Суд арештував майно херсонського депутата-зрадника вартістю 500 мільйонів

Суд арештував майно вартістю 500 мільйонів гривень колишнього депутата Херсонської облради, який очолив окупаційне "міністерство сільського господарства та рибальства" на тимчасово окупованій російськими військами частині регіону.

Як повідомляє пресслужба СБУ, під арешт потрапили активи як самого зрадника, так і членів його родини.

"Юридично заблоковано більше ніж 400 об’єктів нерухомості, серед яких 350 земельних ділянок загальною площею понад 1200 га на півдні України. Крім того, арештовано десятки транспортних засобів, 15 банківських рахунків, а також корпоративні права в 5 агрокомпаніях і 3 торгових марках", – зазначається у повідомленні.

За оцінкою СБУ, загальна вартість заблокованих активів становить 500 млн грн.

При цьому його корпоративні права, торгові марки та банківські рахунки уже передано в управління АРМА. Ще частина майна фігуранта, яка наразі знаходиться на тимчасово окупованій території, також арештована і буде передана до АРМА одразу після звільнення Херсонщини.

За даними слідства, колишній депутат входив до складу забороненої партії ОПЗЖ і після захоплення частини Херсонщини одним з перших підтримав російських загарбників.

"За таку "лояльність" гауляйтер Сальдо особисто запропонував йому керівну посаду в місцевій окупаційній адміністрації. Також він призначив зрадника керівником створеної агресором "міжвідомчої комісії щодо контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції". На цій "посаді" він організовував розграбування майна місцевих аграріїв та вивезення українського зерна до РФ", – уточнили в СБУ.

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На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території.

СБУ не уточнює прізвища підозрюваного, однак оприлюднила оприлюднила фото Едуарда Репілевського, який був обраний до Херсонської облради від "ОПЗЖ" у 2020 році, зауважує Радіо Свобода.

Раніше російські державні медіа повідомляли з посиланням на ексдепутата-зрадника Сальдо, що Репілевський працює в окупаційній адміністрації

https://www.radiosvoboda.org/a/news-sbu-aresht-maina-eksdeputat-khersonshchyna/32437236.html