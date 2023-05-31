Нацкомісія скасувала обмеження максимальних цін на електроенергію для бізнесу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала дію прайскепів (обмежень максимальної ціни на електроенергію у ході торгів) на ринку електроенергії з 30 червня.

Відповідне рішення було ухвалено на вечірньому засіданні регулятора у середу, 31 травня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рішення підтримали всі члени комісії, за винятком голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, який пропонував скасувати обмеження максимальної ціни на ринку електроенергії вже з 11 червня.

Ухвалена сьогодні постанова передбачає зупинення відповідних положень прийнятої після початку повномасштабного вторгнення постанови №332 від 25 лютого 2022 року, яка встановлювала граничні ціни на ринку електроенергії на рівні 2 тисячі гривень за МВт-год для годин мінімального навантаження та 4 тис. грн за МВт-год для годин максимального навантаження.

Скасування або підвищення прайкепів на ринку електроенергії публічно вимагали топменеджери найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

У березні НКРЕКП почала розслідування можливих незаконних дій групи учасників енергоринку з метою одержання економічних вигод компаніями енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова за рахунок фінансових втрат держпідприємства "НАЕК "Енергоатом".

Як повідомлялося, напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 червня майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год.