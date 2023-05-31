Нацкомісія скасувала обмеження максимальних цін на електроенергію для бізнесу
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала дію прайскепів (обмежень максимальної ціни на електроенергію у ході торгів) на ринку електроенергії з 30 червня.
Відповідне рішення було ухвалено на вечірньому засіданні регулятора у середу, 31 травня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Рішення підтримали всі члени комісії, за винятком голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, який пропонував скасувати обмеження максимальної ціни на ринку електроенергії вже з 11 червня.
Ухвалена сьогодні постанова передбачає зупинення відповідних положень прийнятої після початку повномасштабного вторгнення постанови №332 від 25 лютого 2022 року, яка встановлювала граничні ціни на ринку електроенергії на рівні 2 тисячі гривень за МВт-год для годин мінімального навантаження та 4 тис. грн за МВт-год для годин максимального навантаження.
Скасування або підвищення прайкепів на ринку електроенергії публічно вимагали топменеджери найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.
У березні НКРЕКП почала розслідування можливих незаконних дій групи учасників енергоринку з метою одержання економічних вигод компаніями енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова за рахунок фінансових втрат держпідприємства "НАЕК "Енергоатом".
Як повідомлялося, напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 червня майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год.
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А вот народ за все расплатится
Если надо кусок мила на місяць
Будуь брать і тому подобне
Автоматично виграють торгаші
Торгова надбавкв впроцентах не зміниться
На 50 грн 10грн на 100грн 20грн
А і збитків тоже не буде
А в пенсіонера пенсія не збільшиться
Ставки працівників теж не збільшаться
Кричать війна
Рік назад приклад
Заходжу на базар на круг хочу купити
Стограмову пачку сухих дрождів
Стоє 18грв по всіх палатках
Проходжу 200 метрів АТБ
Ті самі дріжді --12гвн/це вже зприбутком /
Як круто -- і це не єдиний такий товар
Економіка-- буде зростать якщо основний
Прибуток буде у виробника а не --
Спекулянтів /більше їх ніяк не можу назвать /
Та ні, досі всі совки відшкрабались, жодного притомного адепта вільного ринку не помітив...