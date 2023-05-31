БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 534 8

Нацкомісія скасувала обмеження максимальних цін на електроенергію для бізнесу

электроэнергия

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала дію прайскепів (обмежень максимальної ціни на електроенергію у ході торгів) на ринку електроенергії з 30 червня.

Відповідне рішення було ухвалено на вечірньому засіданні регулятора у середу, 31 травня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рішення підтримали всі члени комісії, за винятком голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, який пропонував скасувати обмеження максимальної ціни на ринку електроенергії вже з 11 червня.

Ухвалена сьогодні постанова передбачає зупинення відповідних положень прийнятої після початку повномасштабного вторгнення постанови №332 від 25 лютого 2022 року, яка встановлювала граничні ціни на ринку електроенергії на рівні 2 тисячі гривень за МВт-год для годин мінімального навантаження та 4 тис. грн за МВт-год для годин максимального навантаження.

Скасування або підвищення прайкепів на ринку електроенергії публічно вимагали топменеджери найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

У березні НКРЕКП почала розслідування можливих незаконних дій групи учасників енергоринку з метою одержання економічних вигод компаніями енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова за рахунок фінансових втрат держпідприємства "НАЕК "Енергоатом". 

Як повідомлялося, напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 червня майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год.

Автор: 

ціни (3453) підвищення цін (3) електроенергія (4240) НКРЕКП (1442) Підвищення тарифів (237)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
казалось бы - иметь дешевую э\э (в сравнении с забугорьем), запилить логистику, какие-то минимальные налоги, если производство у нас с привозного сырья, разрешить строить заводы, дешевая местная рабочая сила и т.д. и т.п. но гении экономики решили еще повысить цены чтобы уж точно никто ничего часом не рыпнулся и пилить остатки ресурсов. народу правда все еще многовато - Хйло сам не справляется.
показати весь коментар
31.05.2023 21:48 Відповісти
Наскільки зрозумів, то поставлено завдання додавити бізнес до ручки...поржом чи ще трохи почекаємо?
показати весь коментар
01.06.2023 07:10 Відповісти
Панєслась!
показати весь коментар
01.06.2023 08:20 Відповісти
Бизнесу немножко по барабану
А вот народ за все расплатится
Если надо кусок мила на місяць
Будуь брать і тому подобне
Автоматично виграють торгаші
Торгова надбавкв впроцентах не зміниться
На 50 грн 10грн на 100грн 20грн
показати весь коментар
01.06.2023 10:00 Відповісти
Торгаші не виграють, бо якщо раніше брали 10 кусків мила, де надбавка була 3 грн, то зараз 1 грн, був прибуток 30 грн, став 3. Піднімуть надбавку в два рази, буде 6 прибутку, а ціни піднялися для всіх, то і тоді йому прибутку реально все одно не буде.
показати весь коментар
01.06.2023 11:50 Відповісти
Може прибутку у торгашів і не буде
А і збитків тоже не буде
А в пенсіонера пенсія не збільшиться
Ставки працівників теж не збільшаться
Кричать війна
Рік назад приклад
Заходжу на базар на круг хочу купити
Стограмову пачку сухих дрождів
Стоє 18грв по всіх палатках
Проходжу 200 метрів АТБ
Ті самі дріжді --12гвн/це вже зприбутком /
Як круто -- і це не єдиний такий товар
Економіка-- буде зростать якщо основний
Прибуток буде у виробника а не --
Спекулянтів /більше їх ніяк не можу назвать /
показати весь коментар
01.06.2023 12:14 Відповісти
Підвищені тарифи на електроенергію українці вже отримали від найвеличнішого, тепер на них чекає різке підвищення споживчих цін. Ей, зебобіки, ану усі разом: "Слава наймудрішому!".
показати весь коментар
01.06.2023 13:57 Відповісти
скільки докуя тут совка..., що 73/43%зебіли, що т.зв. "порохоботи"...
Та ні, досі всі совки відшкрабались, жодного притомного адепта вільного ринку не помітив...
показати весь коментар
01.06.2023 14:14 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 