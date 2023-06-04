Платіжна система "Нової пошти" вийшла на ринок Молдови

Український фінансовий сервіс NovaPay, що входить до групи компаній "Нова пошта", вийшов на ринок Молдови.

Як ідеться в повідомленні компанії, для NovaPay Молдова – перший ринок за межами України, передає AIN.UA.

За словами СЕО NovaPay Андрія Кривошапки, NovaPay надає молдавським підприємствам і приватним клієнтам фінансові послуги, яких до того не було на ринку. Зокрема, NovaPay став першим фінансовим сервісом в Молдові, що запровадив функцію післяплати.

Раніше в Молдові клієнти, купуючи товари онлайн, розраховувались тільки передоплатою. Тепер NovaPay надав можливість отримати товар і оглянути його, і лише потім – заплатити. Доставку грошей продавцю забезпечить NovaPay.

Послуга доступна без комісії у 19 відділеннях Nova Poshta у Кишиневі, Комраті, Більцях, Кагулі, Єдинці та кожному населеному пункті за умови доставки кур’єром.

Надалі NovaPay супроводжуватиме логістичні операції групи компаній "Нова пошта" в Молдові. Наступним етапом стане відкриття рахунків та випуск карток до них, кредитні продукти, в тому числі "Посилка в кредит", внутрішні та міжнародні перекази. Для цього компанії належить отримати розширену ліцензію.

Для бізнесу NovaPay планує запустити еквайринг, моментальні внутрішні та транскордонні перекази, з кредитних продуктів – факторинг.

У квітні NovaPay отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволяє відкривати рахунки фізичним особам і бізнесу, а також випускати картки. У 2022 році NovaPay подав документи на ліцензію EMI (Electronic Money Institution) Центробанку Литви. Після її отримання компанія зможе надавати фінансові послуги у всіх країнах Європейського Союзу.