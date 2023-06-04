Завдяки біженцям із України населення Латвії зросло вперше за 33 роки

Центральне статистичне управління Латвії повідомило, що населення країни минулого року збільшилося вперше за останні 33 роки.

Як повідомляє латвійський телерадіомовник LSM, за уточненими даними, на початку 2023 року в Латвії проживали 1,88 млн осіб – майже на 7,5 тис. більше, ніж попереднього року, передає Європейська правда.

Таким чином, у Латвії вперше з 1990 року було зафіксовано приріст населення. Це сталося завдяки потраплянню в статистику українських біженців, які мають посвідку на проживання в Латвії щонайменше на 11 місяців. Таких біженців у країні налічувалося близько 23,5 тис.

Природний приріст населення Латвії 2022 року був від'ємним: за рік померло на 14,8 тис. осіб більше, ніж народилося. У країні зареєстрували народження 15,9 тис. дітей, що стало найнижчим показником за останні 100 років.

Середній вік жителя Латвії 2022 року наблизився до 43 років, питома вага жителів непрацездатного віку сягнула 22%, а у віковій категорії до 14 років залишилося лише 16% від загальної кількості жителів країни.

Раніше повідомлялося, що кількість українських біженців у Латвії значно зменшується, оскільки багато з них повертаються додому через покращення ситуації в країні.