Європарламент закликав уряди країн ЄС заборонити TikTok
Європейський парламент закликає національні уряди країн ЄС заборонити використання TikTok для державних службовців.
Як пише Politico, члени парламенту ухвалили звіт, спрямований на те, щоб запобігти втручанню іноземних урядів у політику континенту через дезінформацію, кібератаки та порушення роботи критичної інфраструктури.
У рамках своїх рекомендацій законодавці закликали всі національні уряди дотримуватися обмежень Європейського Союзу, низки столиць і західних країн за межами Європи, які вже наклали на використання додатка TikTok, що належить Китаю.
Додаток для обміну відео стикається зі звинуваченнями західних служб безпеки у сприянні шпигунству та, незахищеності особистих даних.
Звіт є частиною роботи Спеціального комітету Європейського парламенту з іноземного втручання в усі демократичні процеси в Євросоюзі, включно з дезінформацію (INGE), який був запущений у 2020 році з метою зупинити такі держави, як Росія та Китай, впливати на європейську політику.
Разом із тим законодавці також закликали Раду ЄС і Європейську Комісію виключити використання китайських і російських технологічних фірм Huawei, ZTE і Kaspersky, а також NtechLab, російської компанії з розпізнавання облич.
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