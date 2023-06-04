БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
17 608 79

Відзавтра банки щотижня доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів

нбу,нацбанк

Щопонеділка до 16:00 банки мають надіслати до Національного банку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в інтернеті за попередній тиждень. Такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб’єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі.

Про це йдеться в листі НБУ (№25-0005/38228 від 1 червня 2023 року), що є в розпорядженні редакції "Мінфіну".

Як зазначається в документі, від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-переклади (переведення коштів між фізособами);
  • поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • оплати в інтернеті;
  • переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів із рахунку компанії.

При цьому до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки в листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Нагадаємо, що за чинними правилами дані по всіх великих операціях (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.

Автор: 

кредитні картки (111) НБУ (9275) переказ (87) карта (227)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+17
треба з лохов добирати те, що влада та їхні холуї крадуть щодня 24/7... ті кварталопітекі, які обрали "канєц епохі бєднасті" тепер вповні зможуть "насолодитися" тим самим "канцом" в їхній дупі...
показати весь коментар
04.06.2023 18:21
+14
Дякуємо Влядімір Сцанич, ось зараз добре! Не те що при баригах!
показати весь коментар
04.06.2023 20:37
+14
Так от про який контрнаступ весь час ******* зелена падаль ? Контрнаступ проти людей , щоб накласти лапу на ті копійки що допомагають їм вижити .Бачу тільки розсічення черев цим ненажерливим виродкам врятує країну .
показати весь коментар
04.06.2023 20:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От п"'дари! Скоро в туалеті перевірятимуть, скільки грам наклав.
показати весь коментар
04.06.2023 17:57 Відповісти
А потом это попадёт Гетманцеву в налоговую. Лохи, вы сделали себя вместе.
показати весь коментар
04.06.2023 17:59 Відповісти
треба з лохов добирати те, що влада та їхні холуї крадуть щодня 24/7... ті кварталопітекі, які обрали "канєц епохі бєднасті" тепер вповні зможуть "насолодитися" тим самим "канцом" в їхній дупі...
показати весь коментар
04.06.2023 18:21 Відповісти
нехіло так .. під ковпачок ...тільки жирні карасі пропливатимуть у цій сітці .. у них тещі- бабушки мільйонерші...
показати весь коментар
04.06.2023 18:27 Відповісти
Повний довбо...бізм. Якщо немає порогу переказу, вони просто потонуть у цьому морі.
показати весь коментар
04.06.2023 18:34 Відповісти
Чому потонуть? Відфільтрують табличку, та підуть від великих к маленьким, поступово. При Янику так податкова працювала
показати весь коментар
04.06.2023 19:04 Відповісти
Що значить "Відфільтрують табличку", якщо немає критерію? Яким чином фільтрувати будуть? По яким параметрам?
показати весь коментар
04.06.2023 20:45 Відповісти
Як на сайтах з продажу товарів-від більшої суми до меншої.
показати весь коментар
05.06.2023 00:00 Відповісти
Може треба головою думати? Що, кожну особу вивчати будуть? І від якої суми більшої, якщо критерію нема?
показати весь коментар
05.06.2023 09:24 Відповісти
Якщо ви знаєте що таке microsoft exel, то маєте розуміти, що нічого вивчати, досліджувати, розгрібати взагалі не потрібно. Робота з таблицями і базами данних вимагає від оператора зробити пару кліків мишкою і ви отримаєте всю необхідну з наявної інформацію. Хочете, відбираєте тих хто преказав в місяць від 1000 до 10000 грн. а хочете, хто знімає в банкоматі по 100000 грн на місяць. Нічого аналізувати взагалі не потрібно. просто задаєш необхідні параметри і отримуєш результат, а далі вже відповідні структури працюють з цими даними
показати весь коментар
05.06.2023 10:21 Відповісти
Який ще microsoft exel для кілька мільйонів операцій? З головою усе добре? Скільки операторів потрібно? Якщо немає порогу переказу, що з цією масою робити? Що шукати? Ну буде у НБУ інформація по усім переказам, і що далі? Я сьогодні переказав з картки на картку 4 грн щоби зняти круглу цифру у банкоматі. І навіщо НБУ ця інформація? Придурок Пишний ледь не затрунив Ощадбанк, тепер за НБУ прийнявся.
показати весь коментар
05.06.2023 10:45 Відповісти
я ексель навів як приклад програми для роботи з данними. А є спеціалізовані програми.
От наприклад, ти ютьюбом користуєшся? там мільярди відеороликів. і він за долі секунди надає тобі відповідь по запиту, а плюс ще й підбере рекомендації для перегляду, щей персоналізовану рекламу включить. і це навіть не секунди. А працювати з табличними данними набагато простіше
показати весь коментар
05.06.2023 10:59 Відповісти
Тобі що не доходить? Та ти хоч суперкомп'ютер підключи, якщо немає критерію що шукати, усе це марно.
показати весь коментар
05.06.2023 15:15 Відповісти
та сказали тобш вже що критерiй - сума витрат. Витратив 100 грн - не потрiбен, а витратив 100000 - iди пояснюй на ковер чому налог не сплатив.

Якщо тобi мало компа рахувати, можеш включити рандомний генератор, щоб пальцем в небо обрати будь кого хто перерахував 100.000
показати весь коментар
05.06.2023 16:31 Відповісти
Ти тупий чи що? Статтю читав? "за чинними правилами дані по всіх великих операціях (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу." Джерело: https://biz.censor.net/n3422606
Тобто за чинними правилами 100000 не треба нікому пояснювати.
показати весь коментар
05.06.2023 17:47 Відповісти
дивись на фокус та вчись (пояснюю - я замiню 100.000 на 400.000):

"та сказали тобш вже що критерiй - сума витрат. Витратив 100 грн - не потрiбен, а витратив 400.000 - iди пояснюй на ковер чому налог не сплатив.

Якщо тобi мало компа рахувати, можеш включити рандомний генератор, щоб пальцем в небо обрати будь кого хто перерахував 400.000".

Я наприклад знаю, що мiй мозок - не суперкомпьютер, але мене бомбить коли людина яка не може замiнити одну циферку стрибнула на мене як бойовий пес. Що вже говорити про те, що тобi не доходить... Звичайно не дiйде.
показати весь коментар
08.06.2023 20:41 Відповісти
А де сказано що хтось щось має шукати, чи по якомусь критерію відбирати? Банки зобов'язують надавати всю інформацію про безготівкові операції. Банк раз на місяць робить вигрузку і передає файл в НБУ. І все. Банки нічого ані шукати, ані аналізувати не будуть. і навіть тонну паперу нести не треба - данні передадуть в електронному вигляді
показати весь коментар
05.06.2023 16:31 Відповісти
Аналізувати будуть уже податківці. І, скоріш за все, почнуть з ФОПів. В декларації вказаний дохід за рік і сплачений податок, а банки нададуть інформацію про справжні надходження за всіма рахунками і витрати
показати весь коментар
05.06.2023 16:35 Відповісти
Ну навіщо дурню тут постити? ФОПи взагалі на якісь групі, сплатили свій єдиний податок і податківцям вже похрін що вони там отримують.
показати весь коментар
05.06.2023 17:54 Відповісти
ти таки довбойоб...

"єдиний податок" є різний! є 1-2 група, а є 3-тя з 5% від обігу!

і якшо ти половину обігу пустив "мімо каси" - ось тобі вже несплата!
показати весь коментар
07.06.2023 23:11 Відповісти
Йди в дупу придурок. Є ще ФОПи на загальній системі, тобі що, увесь ПК тут обговорювати?
показати весь коментар
08.06.2023 11:50 Відповісти
а цей https://biz.censor.net/user/508818

Мене назвав "тупий", а тебе назвав "придурок". Газанув 💨 та втiк поскаржившись на те що не може " увесь ПК тут обговорювати". У суперiнтелекту ж нема часу думати все за нас.

У нього час уходить на написання коментiв типу " ти хоч суперкомп'ютер підключи, якщо немає критерію що шукати, усе це марно."

А люди нащо? Пiсля 400.000 грн податковець просто пальцем наобум ткне у першого хто буде на шлуху пальця. Назви це "лотерея".

ЩОб тебе не бомбило, краще сфокусуйся на поясненнi неправоти людини, а не тупо строчи образи людям. Так, ми не специ, але якщо ти такий гарний, то пояснюй, а не смерди.
показати весь коментар
08.06.2023 20:51 Відповісти
І я ж казав, що це усе дурня - https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3718447-nbu-sprostuvav-informaciu-so-zbiratime-dani-pro-vsi-kartkovi-platezi-ukrainciv.html Національний банк спростував інформацію про те, що збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб.
показати весь коментар
05.06.2023 17:56 Відповісти
А банки передаватимуть всю інформацію по безготівковим операціям
показати весь коментар
05.06.2023 10:22 Відповісти
А також по кількості транзакцій
показати весь коментар
05.06.2023 09:20 Відповісти
А банківська таємниця в країні вже не існує? Шо це за цифровий концлагерь намалювався?
показати весь коментар
04.06.2023 19:05 Відповісти
банковская тайна она вроде должна быть только от других граждан, но не от государства, потому как это было бы (есть?) тупо.
показати весь коментар
05.06.2023 02:51 Відповісти
тим більше, що передають банки в Нацбанк, який і так має прямий чи опосередкований доступ до всієї інфо
показати весь коментар
05.06.2023 10:24 Відповісти
ты издеваешься или настолько глупый? именно что от государства существует банковская тайна! "государство" это по твоему кто? это свора паразитов и оборотней в погонах! классическое определение "аппарат подавления населения"!
показати весь коментар
07.06.2023 23:01 Відповісти
рили?а как же "борьба отмыванием денег" и подобное в ес и не только? государство тупо не может кинуть это на самотек потому что народ не настолько сознательный, если не сказать больше. налоги опять же надо собирать. кредитные истории - для чего?
показати весь коментар
07.06.2023 23:17 Відповісти
Банківської таємниці точно вже не існує з того часу, як почали брати податок на проценти з депозиту, але думаю, що її ніколи і не існувало
показати весь коментар
05.06.2023 12:40 Відповісти
Банки заробляли нехіліВідсотки на операціях по картках. Зараз народ почнемасово переходити на нал. З карткою зручно, але особисто я не хочу, щоб якась бл@дь слідкувала за моїми покупками в супермаркеті.
Самі собі в ногу стріляють, кретини зелені!
показати весь коментар
04.06.2023 20:32 Відповісти
Не допоможе, бо вони будуть бачити готівку.

від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

P2P-переклади (переведення коштів між фізособами);поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;

Тільки національний супротив допоможе.
показати весь коментар
04.06.2023 21:54 Відповісти
Вони добре знають, що роблять, адже спротиву під час військового стану не буде. До того ж, вівці, що дивляться марахвон, карток не мають…
показати весь коментар
04.06.2023 22:23 Відповісти
Как это они наличные будут видеть то, например в маркете рассчитываешься не картой, а наличными, ну и как они увидят ?
показати весь коментар
04.06.2023 23:13 Відповісти
Готівки стає все менше. В банкоматах якщо вдасться отримати хоча б декілька купюр менше 200 гривен - вважай що шалено пощастило. Банкіри і чиновники України мислять категоріями в мільйонах і для них 200 гривен - це як 20 копійок. А решта купюр взагалі для них не існує.
показати весь коментар
05.06.2023 00:29 Відповісти
А готівку Ви де візьмете? Хіба що працюєте в тіні за чорний нал. Доречі, вангую наступним кроком обмеження готівкових операцій від певної суми, або за певні категорії товарів. Щоб всі по максимуму переходили на безготівкові розрахунки
показати весь коментар
05.06.2023 10:28 Відповісти
А где ты наличные возьмешь? Даже таксисты и рабочие с кабанчика и курьеры, сейчас по карте тоже деньги берут.
показати весь коментар
05.06.2023 11:11 Відповісти
Ага, коли у банкоматі тобі видають найменшою купюрою 200 гривен, а тобі у магазині чи на ринку за пучок петрушки треба заплатити десяток-двоє гривен, а у їх також немає здачі з 200 гривен - сильно з готівкою розженешся?
показати весь коментар
05.06.2023 00:38 Відповісти
В магазине нет сдачи ? что за бред, практически за нал все покупаю, в том числе и на рынках, купил что то, дал 500грн, получил сдачу на кассе, вот тебе и мелкие деньги
показати весь коментар
05.06.2023 01:12 Відповісти
а грошi у конвертику отримав без сплати налогу? А бугалтер де взяв наличку? А якщо на ринку продавцю пiдсунути перевдягнутого майора з двома свiдками?
показати весь коментар
05.06.2023 16:36 Відповісти
***** иди вместе со своими налогами! Зелёной шобле стало на кокс нехватать?

Твоего переодетого майора закопаем на месте вместе с двумя свидетелями - так понятно?
показати весь коментар
07.06.2023 23:03 Відповісти
Cкачи назад в свiй ларьок, совковий бидлограф, заробляй поки в краiнi беспредел, кради, матюкайся на людей. Чого по москальскi менi пишеш, вузькощелепний? Так на ларьку легше сварити клiйентiв? Я не на боцi майора, просто люблю фантазувати, менi так легше вивчати тему та побачити тему у ii повнотi.
показати весь коментар
11.06.2023 03:56 Відповісти
Дякуємо Влядімір Сцанич, ось зараз добре! Не те що при баригах!
показати весь коментар
04.06.2023 20:37 Відповісти
Так от про який контрнаступ весь час ******* зелена падаль ? Контрнаступ проти людей , щоб накласти лапу на ті копійки що допомагають їм вижити .Бачу тільки розсічення черев цим ненажерливим виродкам врятує країну .
показати весь коментар
04.06.2023 20:39 Відповісти
Бачили очі 73% що купували, тепер їжте - не обк...ся
показати весь коментар
04.06.2023 21:11 Відповісти
Нажаль ті тупарилі на цензор нет не сидять ) у них свої райдужні новини по 1+1
показати весь коментар
05.06.2023 00:01 Відповісти
Оце справжні вороги народу.
показати весь коментар
04.06.2023 21:52 Відповісти
Скоро значить відкриють 1000 вакансій у нбу, бо це нереально лопатити таку масу інформації
показати весь коментар
05.06.2023 08:30 Відповісти
Штучний інтелект розвивається шаленими темпами. І йому це під силу.
показати весь коментар
05.06.2023 08:58 Відповісти
Для штучного інтелекту треба якісь критерії задавати, що він буде лопатити, що шукати?
показати весь коментар
05.06.2023 09:26 Відповісти
Просто персонально Вас прессовать. Вы покритиковали власть? Тут же анализ Ваших финансовых операций... Не надо собирать данные на Вас... не надо ордер суда...
показати весь коментар
05.06.2023 11:06 Відповісти
Дурня. І що він дасть цій аналіз моїх операцій?
показати весь коментар
05.06.2023 15:13 Відповісти
К Вам в 6 утра нагрянут с обыском, или начнут вызывать в "органы" для дачи "пояснений", причем выяснится, что вы проигнорировали одно из "приглашений", т.е. "скрывались" и Вас надо арестовать...
показати весь коментар
05.06.2023 15:21 Відповісти
Ніхто до мене не нагряне, потрібен ордер від слідчого судді, для цього підстави ну і т.д. Дурню не треба тут постити. КПК України вивчайте краще.
показати весь коментар
05.06.2023 15:33 Відповісти
Значит - вторая часть.
показати весь коментар
05.06.2023 15:34 Відповісти
***, ну и бред.
показати весь коментар
05.06.2023 16:54 Відповісти
Все більше влада робить для ворога своїми імбіцильними закидонами ,таке враження ,що якщо вова то буде х@йло ...
показати весь коментар
05.06.2023 08:30 Відповісти
Готівка, стара добра готівка
показати весь коментар
05.06.2023 09:19 Відповісти
i перевдягнутий товарищ майор щоб арештовувати тих кто прийме готiвку
показати весь коментар
05.06.2023 16:39 Відповісти
Персонального майора до кожного?
показати весь коментар
05.06.2023 17:26 Відповісти
ну для початку для першоi тисячи з тих хто переслав100.000 грн i так з жирнiшоi риби до меншоi. Чи важко включити рандомний генератор та наобум обрати 1000 людей для подтковоi лотереi? А решта населення буде кожен день труситися що завтра нагряне податкова, та органiзовувати схеми обходу щоб розрахунки нiде не фiксувалися, але до них теж буде приходити лотерейний майор i рандомно пiдкошувати бабло/збирати взятки/шантажувати.
показати весь коментар
07.06.2023 08:51 Відповісти
ну для початку для першоi тисячи з тих хто переслав100.000 грн i так з жирнiшоi риби до меншоi. Чи важко включити рандомний генератор та наобум обрати 1000 людей для подтковоi лотереi? А решта населення буде кожен день труситися що завтра нагряне податкова, та органiзовувати схеми обходу щоб розрахунки нiде не фiксувалися, але до них теж буде приходити лотерейний майор i рандомно пiдкошувати бабло/збирати взятки/шантажувати. Та ще й можуть до вас вiдправити скритного покупця, щоб просив сплатити сiрим способом 👻, щоб зловити вас на приховуваннi налогiв.
показати весь коментар
07.06.2023 08:54 Відповісти
Так для того вам і голова , щоб легально мінімізувати оподаткування. Відносно легально , і як багато чого у нашій країні.
показати весь коментар
07.06.2023 09:51 Відповісти
Я заробляю максимум 5 тис грн в мiсяць. Якi ще податки, якщо на лiки не вистачайе? Я за крипту, бо треба економити. Я не хочу платити податки на яйця по 25 грн за штуку. Щоб потiм той чиновник втiк за заставу яку зробив з моiх податкiв?

Хай краще його оподатковують, та платять моi налоги продавши його дорогий 3-х етажний пентхауз на хмарочосi де воно сховалося щоб жерти накрадене. 🖕🤬🖕

Доречi, крипта вам довго не допоможе. Буде допомогати допоки товарищ майор не купить у вас за ту крипту товар, та затримайе за руку. Затримайе не за те що крипта нелегальна (вона легальна), а за те що ви з неi не заплатили податок. А там i до того дiйде що i вас затримають за те що ви намагалися допомогти уникнути оподаткування використовуючи методи якi дали магазину можливiсть уникнути податку.

Всi ваши ствердження про легальнiсть - правда, бо крипта легальна. Але якщо ви будете використовувати ii для нелегальноi справи, то буде товарищ майор. Тобто, другу ви крипту можете вислати як подарунок на день народження, але якщо зйясуйеться що насправдi ви сплатили за товар... То буде як з взятками - пагано буде i тому хто дав взятку, i тому хто взятку взяв.

Але це вкрай песимистичний вариант. Спочатку просто будуть подсадного майора направляти купити в вас товар за крипту, а потiм пiдсумують чи сплатили ви налог з тоi крипти.

Або дадуть можливiсть приймати крипту та не платити налог, але зробля*ь загальний налог просто за право не платити налог ))) Я не знаю, як там налоги сортують, але нiбито зараз йе два типа налогу: 1)процент % з кожного товару. 2) просто мзда взагалi, а там вже приймай хоч крипту, хоч бумажки, хоч картки, хоч шкури оленя.
показати весь коментар
07.06.2023 10:29 Відповісти
То ти старий довбойоб з песнією в 5к грн, а все ще лізеш в галузі у яких ні-бум-бум зі своїм "майором"?
показати весь коментар
07.06.2023 23:06 Відповісти
" https://biz.censor.net/user/551653

То ти старий довбойоб з песнією в 5к грн, а все ще лізеш в галузі у яких ні-бум-бум зі своїм "майором"? ! "

Прошу адмiна звернути увагу на ображеного користувача.
показати весь коментар
10.06.2023 01:13 Відповісти
Чего все испугались? Тратите денег больше чем зарабатываете? Как же так?
показати весь коментар
05.06.2023 10:23 Відповісти
Не испугались, а задумались - где же мы вас всех, зелёных тварей закапывать будем?
показати весь коментар
07.06.2023 23:07 Відповісти
ще один доказ що уряд це вороги страшніші та підступніші ніж кацапи. Кацап хоч відкрито ворог і пре влобову. А ці падли з ОП та "гетьманциви" діють всередині і методично знищують державність.
показати весь коментар
05.06.2023 12:11 Відповісти
Сподіваюся, це підштовхне ще більше людей та магазинів користуватися криптою.
Вже можна без проблем купити за крипту електроніку в деяких магазинах, сам так нещодавно зібрав комп'ютер майже на 6 тис. доларів. Уявляю, який гемор був би, якщо заводити ці гроші, сплачувати податки зеленій гівнодержаві, втрачати на ********* курсі НБУ при конвертації. А так вигода і мені, і магазину.
Було б гарно, якщо б можна було таким же чином купувати товари повсякденного використання, їжу, заправляти автівку.
показати весь коментар
05.06.2023 12:30 Відповісти
тю, ну тодi влада просто зробить пропорцiйно великий налог для цих крипто-магазинiв, i товар стане дорожче на тi самi зекономленi вами 10% (якi ви зекономили обходячи укрбанки).

А тiньовi магазини будуть навiдувати товарищи майори в штатському, та регулярно пiдстригати бабло.

Люди почнуть ховатися, мовчати про проблеми, що спровокуйе корупцiю та гниль. В такому сiрому середовищи не буде анi захисту споживача, анi контролю якостi вiд держави, - це переход в еру бандюкiв, страху, та хаоса.

В противовiс треба вводити демократiю та прозорiсть дiй влади - мати гарантiю, що влада не стане красти та тратити тi налоги на хрустальнi замки та яхти. Хочеться знати, куди пiшли налоги, чи наказали вора який вкрав моi грошики, чи регулярно та ефективно проводяться перевiрки на вора.

Якщо я побачу що за налоги краiна розцвiла та гарно пахне, що витрата моiх налогiв робить мойе життя краще - то чого мудохатися з тою криптою?

Вчора пiсля новини про контроль кожноi транзакцii захотiлося знайти магазини що продають товари за крипту - результатiв НУЛЬ. 000000 0️⃣ 🤔
показати весь коментар
05.06.2023 17:01 Відповісти
А ви очікували, що прямо на головній сторінці сайта буде написано "приймаємо крипту"?
Ні, це так не працює. Або зробіть замовлення, дойдіть до розрахунку, і в "способах оплати" шукайте крипту, або можна спитати консультанта через вайбер.
Підказка - дуже відомий магазин на "С", як та палка, якою в екран тицяють - приймає.

Щодо зробити "пропорційно великий налог" - а який саме? Якщо магазин не припиняв працювати в білу, хто знає, який там у нього оборот в крипті? Який налог робити?
Нагадаю - крипта в Україні легалізована на законодавчому рівні, тупо когось кошмарити, підозрюючи його в чомусь незаконному, типу як у випадку з відмиванням грошей, не вийде.
показати весь коментар
05.06.2023 17:28 Відповісти
Да, уже й не підзаробиш, гєтманцев-ломбардщик і копійки порахує, що тобі за забитий гвіздок на картку кинули. Мабуть грошові потоки, що йдуть в бюджет як західна допомога, сильно контролюються, тому будуть стригти власний народ.
показати весь коментар
05.06.2023 12:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 