Відзавтра банки щотижня доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів
Щопонеділка до 16:00 банки мають надіслати до Національного банку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в інтернеті за попередній тиждень. Такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб’єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі.
Про це йдеться в листі НБУ (№25-0005/38228 від 1 червня 2023 року), що є в розпорядженні редакції "Мінфіну".
Як зазначається в документі, від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:
- P2P-переклади (переведення коштів між фізособами);
- поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
- оплати в інтернеті;
- переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів із рахунку компанії.
При цьому до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки в листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Нагадаємо, що за чинними правилами дані по всіх великих операціях (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.
Будь ласка, зачекайте...
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От наприклад, ти ютьюбом користуєшся? там мільярди відеороликів. і він за долі секунди надає тобі відповідь по запиту, а плюс ще й підбере рекомендації для перегляду, щей персоналізовану рекламу включить. і це навіть не секунди. А працювати з табличними данними набагато простіше
Якщо тобi мало компа рахувати, можеш включити рандомний генератор, щоб пальцем в небо обрати будь кого хто перерахував 100.000
Тобто за чинними правилами 100000 не треба нікому пояснювати.
"та сказали тобш вже що критерiй - сума витрат. Витратив 100 грн - не потрiбен, а витратив 400.000 - iди пояснюй на ковер чому налог не сплатив.
Якщо тобi мало компа рахувати, можеш включити рандомний генератор, щоб пальцем в небо обрати будь кого хто перерахував 400.000".
Я наприклад знаю, що мiй мозок - не суперкомпьютер, але мене бомбить коли людина яка не може замiнити одну циферку стрибнула на мене як бойовий пес. Що вже говорити про те, що тобi не доходить... Звичайно не дiйде.
"єдиний податок" є різний! є 1-2 група, а є 3-тя з 5% від обігу!
і якшо ти половину обігу пустив "мімо каси" - ось тобі вже несплата!
Мене назвав "тупий", а тебе назвав "придурок". Газанув 💨 та втiк поскаржившись на те що не може " увесь ПК тут обговорювати". У суперiнтелекту ж нема часу думати все за нас.
У нього час уходить на написання коментiв типу " ти хоч суперкомп'ютер підключи, якщо немає критерію що шукати, усе це марно."
А люди нащо? Пiсля 400.000 грн податковець просто пальцем наобум ткне у першого хто буде на шлуху пальця. Назви це "лотерея".
ЩОб тебе не бомбило, краще сфокусуйся на поясненнi неправоти людини, а не тупо строчи образи людям. Так, ми не специ, але якщо ти такий гарний, то пояснюй, а не смерди.
Самі собі в ногу стріляють, кретини зелені!
від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:
P2P-переклади (переведення коштів між фізособами);поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
Тільки національний супротив допоможе.
Твоего переодетого майора закопаем на месте вместе с двумя свидетелями - так понятно?
Хай краще його оподатковують, та платять моi налоги продавши його дорогий 3-х етажний пентхауз на хмарочосi де воно сховалося щоб жерти накрадене. 🖕🤬🖕
Доречi, крипта вам довго не допоможе. Буде допомогати допоки товарищ майор не купить у вас за ту крипту товар, та затримайе за руку. Затримайе не за те що крипта нелегальна (вона легальна), а за те що ви з неi не заплатили податок. А там i до того дiйде що i вас затримають за те що ви намагалися допомогти уникнути оподаткування використовуючи методи якi дали магазину можливiсть уникнути податку.
Всi ваши ствердження про легальнiсть - правда, бо крипта легальна. Але якщо ви будете використовувати ii для нелегальноi справи, то буде товарищ майор. Тобто, другу ви крипту можете вислати як подарунок на день народження, але якщо зйясуйеться що насправдi ви сплатили за товар... То буде як з взятками - пагано буде i тому хто дав взятку, i тому хто взятку взяв.
Але це вкрай песимистичний вариант. Спочатку просто будуть подсадного майора направляти купити в вас товар за крипту, а потiм пiдсумують чи сплатили ви налог з тоi крипти.
Або дадуть можливiсть приймати крипту та не платити налог, але зробля*ь загальний налог просто за право не платити налог ))) Я не знаю, як там налоги сортують, але нiбито зараз йе два типа налогу: 1)процент % з кожного товару. 2) просто мзда взагалi, а там вже приймай хоч крипту, хоч бумажки, хоч картки, хоч шкури оленя.
То ти старий довбойоб з песнією в 5к грн, а все ще лізеш в галузі у яких ні-бум-бум зі своїм "майором"? ! "
Прошу адмiна звернути увагу на ображеного користувача.
Вже можна без проблем купити за крипту електроніку в деяких магазинах, сам так нещодавно зібрав комп'ютер майже на 6 тис. доларів. Уявляю, який гемор був би, якщо заводити ці гроші, сплачувати податки зеленій гівнодержаві, втрачати на ********* курсі НБУ при конвертації. А так вигода і мені, і магазину.
Було б гарно, якщо б можна було таким же чином купувати товари повсякденного використання, їжу, заправляти автівку.
А тiньовi магазини будуть навiдувати товарищи майори в штатському, та регулярно пiдстригати бабло.
Люди почнуть ховатися, мовчати про проблеми, що спровокуйе корупцiю та гниль. В такому сiрому середовищи не буде анi захисту споживача, анi контролю якостi вiд держави, - це переход в еру бандюкiв, страху, та хаоса.
В противовiс треба вводити демократiю та прозорiсть дiй влади - мати гарантiю, що влада не стане красти та тратити тi налоги на хрустальнi замки та яхти. Хочеться знати, куди пiшли налоги, чи наказали вора який вкрав моi грошики, чи регулярно та ефективно проводяться перевiрки на вора.
Якщо я побачу що за налоги краiна розцвiла та гарно пахне, що витрата моiх налогiв робить мойе життя краще - то чого мудохатися з тою криптою?
Вчора пiсля новини про контроль кожноi транзакцii захотiлося знайти магазини що продають товари за крипту - результатiв НУЛЬ. 000000 0️⃣ 🤔
Ні, це так не працює. Або зробіть замовлення, дойдіть до розрахунку, і в "способах оплати" шукайте крипту, або можна спитати консультанта через вайбер.
Підказка - дуже відомий магазин на "С", як та палка, якою в екран тицяють - приймає.
Щодо зробити "пропорційно великий налог" - а який саме? Якщо магазин не припиняв працювати в білу, хто знає, який там у нього оборот в крипті? Який налог робити?
Нагадаю - крипта в Україні легалізована на законодавчому рівні, тупо когось кошмарити, підозрюючи його в чомусь незаконному, типу як у випадку з відмиванням грошей, не вийде.