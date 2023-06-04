Відзавтра банки щотижня доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів

Щопонеділка до 16:00 банки мають надіслати до Національного банку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в інтернеті за попередній тиждень. Такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб’єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі.

Про це йдеться в листі НБУ (№25-0005/38228 від 1 червня 2023 року), що є в розпорядженні редакції "Мінфіну".

Як зазначається в документі, від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

P2P-переклади (переведення коштів між фізособами);

поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;

оплати в інтернеті;

переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів із рахунку компанії.

При цьому до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки в листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Нагадаємо, що за чинними правилами дані по всіх великих операціях (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.