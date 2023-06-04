Ще два літаки з флоту МАУ почали літати в Європі

Українська авіакомпанія "Роза Вітрів" (Windrose) почала використовувати ще два літаки, які раніше літали у флоті МАУ.

Як пише avianews.com, йдеться про Boeing 737-900ER та реєстрацію UR-PSI та Embraer 190 з реєстрацією UR-EMA. Перший літак є середньомагістральним та може перевозити 215 пасажирів. Друге повітряне судно відноситься до категорії регіональних і може взяти на борт 104 пасажири.

На момент російського вторгнення в Україну ці літаки були за кордоном. Їхній попередній експлуатант, МАУ, літав на авіалайнерах до осені 2022 року.

Зараз Embraer 190 здійснює рейси на замовлення авіакомпанії Air Montenegro з Тівату, тоді як Boeing 737-900ER зробив кілька перельотів під позивними "Троянди Вітрів" між Будапештом, Римом і 1 червня зупинився у Братиславі.

На даний момент "Роза Вітрів" використовує вже три літаки з флоту МАУ, які на початку 2023 року вона переоформила на себе. Перший авіалайнер – Boeing 737-800 з реєстрацією UR-PSF 4 травня почав літати з різних міст Європи до Хургади на замовлення єгипетської чартерної авіакомпанії FlyEgypt.

І МАУ, і "Розу Вітрів" українські ЗМІ відносять до орбіти бізнесмена Ігоря Коломойського.

У МАУ Коломойський поділяв частку в авіакомпанії з Ароном Майбергом. У 2021 році останній відкрито заявив про конфлікт між акціонерами авіаперевізника.

МАУ припинила всі польоти восени 2022 року. Голова профспілки авіакомпанії Олександр Полянський передав avianews.com протокол, з якого випливає, що ситуація пов'язана з непорозуміннями між акціонерами, лізингодавцями та новим керівником МАУ.

Арон Майберг у своїх інтерв'ю повідомляв, що лізингові компанії Коломойського здають літаки у найм МАУ.

Таким чином, переведення авіалайнерів у флот "Рози Вітрів" може бути спробою повернути ці повітряні судна в роботу на тлі зупинки польотів МАУ.

Після російського вторгнення в Україну "Роза Вітрів" не здійснювала систематичних рейсів на своїх літаках. Такі польоти почалися лише 2023 року, коли авіакомпанія отримала три літаки з флоту МАУ.