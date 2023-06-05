Росія знову скоротить видобуток нафти наступного року

Російська квота видобутку нафти в межах домовленостей у форматі ОПЕК+ у 2024 році зменшиться на 650 тисяч барелів на добу.

Це випливає з рішень, ухвалених на зустрічі представників країн ОПЕК+ у Відні 4 червня, повідомляє російська служба Радіо Свобода.



Водночас, за словами російського віцепрем'єра Олександра Новака, Росія не відмовляється від добровільного зобов'язання видобувати на 500 тисяч барелів нафти на день менше, ніж передбачено квотою.



На 2023 квота Росії становить 10478 тисяч барелів на добу, в 2024 вона буде знижена до 9828 тисяч (а з урахуванням добровільного скорочення – до 9328 тисяч).



При цьому квота Саудівської Аравії, найбільшої країни ОПЕК, на 2024 рік залишилася незмінною – 10,478 млн барелів. Загалом країни ОПЕК+ домовилися знизити наступного року рівень видобутку нафти приблизно на 1,5 млн барелів на добу, не враховуючи добровільних зобов'язань щодо скорочення, взятих на себе окремими країнами.



Мета скорочень – зупинити падіння цін на нафту на світовому ринку. Саудівська Аравія, щоб досягти зростання цін, на місяць знизить свій рівень видобутку на мільйон барелів на добу.



На пресконференції після зустрічі ОПЕК+ Новак заявив, що Росія та Саудівська Аравія не мають жодних розбіжностей.



Раніше The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що Саудівська Аравія незадоволена діями Росії у сфері видобутку нафти, вважаючи, що Москва не дотримується взятих у рамках ОПЕК+ зобов’язань щодо скорочення обсягів видобутку нафти. В Ер-Ріяді, як стверджувало видання, вважають, що Росія продовжує постачати на світовий ринок більше сирої нафти, ніж було погоджено, і це призводить до стагнації нафтових цін, в той час, як Саудівська Аравія хотіла б їх підвищення.