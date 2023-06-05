В ООН заявили про критичне забруднення водойм світу пластиком

Щорічно у світі виробляється понад 400 млн тонн пластику, третина якого використовується лише один раз. До того ж щодня в океани, річки та озера планети потрапляє пластик обсягом у 2000 сміттєвозів, що є критичною масою.

Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш, передає пресслужба організації.

"Забруднення спричиняє катастрофічні наслідки. Мікрочастинки пластику потрапляють у їжу, яку ми їмо, воду, яку ми п'ємо, та повітря, яким ми дихаємо", – зазначив він.

Але, за словами генсека ООН, людство має рішення. Як нагадав Гуттеріш, минулого року світова спільнота почала переговори про укладення угоди, що має обов'язкову юридичну силу, та яка покликана покласти край забрудненню пластиком.



"Нам потрібно досягти участі всіх і кожного. Згідно з новою доповіддю Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), забруднення пластиком можна скоротити на 80% до 2040 року, якщо сьогодні забезпечити повторне використання, переробку, переорієнтацію та диверсифікацію в межах відходу від використання пластику", – підкреслив він.



Гутерріш закликав уряди, компанії та споживачів об'єднати зусилля, щоб подолати залежність людства від пластику, сприяти зведенню рівня відходів до нуля та створити циклічну економіку.