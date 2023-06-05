"Укрзалізниця" змінить курсування поїздів до Карпат через ремонт колії
"Укрзалізниця" у червні розпочинає капітальний ремонт колії на перегоні Яремче – Микуличин. Через це з 11 по 23 червня будуть зміни у графіках та маршрутах курсування пасажирських поїздів, що проходять цією ділянкою.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зокрема, поїзд №55/56 Київ – Рахів не курсуватиме з Києва з 11 по 15 червня, а також з 18 по 22 червня, а з Рахова – з 12 по 16 червня та з 19 по 23 червня.
Поїзди №95/96 Київ – Рахів – Київ, №6/5 Запоріжжя – Ясіня – Запоріжжя, №15/16 Харків – Ясіня – Харків будуть в певні дати обмежені до Івано-Франківська.
Водночас поїзди №26/25 Одеса – Рахів, №235/236 Одеса – Рахів та №130/129 Кременчук – Ворохта, №149/150 Полтава – Ворохта в певні дати будуть обмежені до Чернівців.
Поїзд №357/358 Київ – Ворохта буде обмежений в певні дати до станції Коломия.
"Укрзалізниця" закликає пасажирів зважати на ці зміни при придбанні квитків. Усі роботи, які впливатимуть на рух пасажирських поїздів, планується завершити до 24 червня.
Будь ласка, зачекайте...
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