"Укрзалізниця" змінить курсування поїздів до Карпат через ремонт колії

"Укрзалізниця" у червні розпочинає капітальний ремонт колії на перегоні Яремче – Микуличин. Через це з 11 по 23 червня будуть зміни у графіках та маршрутах курсування пасажирських поїздів, що проходять цією ділянкою.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, поїзд №55/56 Київ – Рахів не курсуватиме з Києва з 11 по 15 червня, а також з 18 по 22 червня, а з Рахова – з 12 по 16 червня та з 19 по 23 червня.

Поїзди №95/96 Київ – Рахів – Київ, №6/5 Запоріжжя – Ясіня – Запоріжжя, №15/16 Харків – Ясіня – Харків будуть в певні дати обмежені до Івано-Франківська.

Водночас поїзди №26/25 Одеса – Рахів, №235/236 Одеса – Рахів та №130/129 Кременчук – Ворохта, №149/150 Полтава – Ворохта в певні дати будуть обмежені до Чернівців.

Поїзд №357/358 Київ – Ворохта буде обмежений в певні дати до станції Коломия.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів зважати на ці зміни при придбанні квитків. Усі роботи, які впливатимуть на рух пасажирських поїздів, планується завершити до 24 червня.