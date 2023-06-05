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Новини
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"Укргазвидобування" запустило ще одну потужну свердловину на сході країни

свердловина

АТ "Укргазвидобування" (входить до Групи Нафтогаз) пробурило і запустило в роботу ще одну потужну свердловину на сході України, яка дає країні додатково 230 тис. кубометрів природного газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна".

Зазначається, що відповідний результат вдалося досягти на відкритому понад 45 років тому газовому родовищі, яке тривалий час вважали малоперспективним.

"Команда розробників "Укргазвидобування", застосувавши оновлені підходи до інтерпретації даних, виявила додаткові запаси газу в надрах", − зазначив очільник компанії Олексій Чернишов.

Наразі на цьому родовищі заплановано буріння ще п’яти нових свердловин, щоб повністю реалізувати виявлений потенціал з видобутку газу. Загалом мета – отримувати з цього родовища щонайменше 1 млн кубометрів газу на добу.

Автор: 

газ (7929) Нафтогаз (3314) свердловина (105) Укргазвидобування (932)


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Ви ******* наркомани кончені чи вороги чи як ще це можна назвати? Під час війни таке публікувати? Кончені.
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05.06.2023 11:43 Відповісти
Чи війна то у нас, а у львочкіних, фірташей і інших ****** гнид в монако все *******?
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05.06.2023 11:44 Відповісти
Вже відомі прізвища людей які присвоїли собі це родовище?
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05.06.2023 12:19 Відповісти
Дуже добре. Тепер залишилося скинути координати московитам. Йолопи. Мабуть премію пообіцяли.
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05.06.2023 14:44 Відповісти
свинособаки даже по точним координатам і кинжалом не попадуть по свердловині, а вартість ракети від 10 млн. дол , нехай пробують по свердловині чим по житловим будинкам. А Укргазвидобування вітаєм, молодці!!!
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05.06.2023 17:34 Відповісти
А хто хазяін цієї свердловини. Як що депутат, то газ продаст
у Європу, як роблять всі хазяїви своїх свердловин.
Україна їм не потрібна. Треба гроші.
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05.06.2023 15:41 Відповісти

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