"Укргазвидобування" запустило ще одну потужну свердловину на сході країни

АТ "Укргазвидобування" (входить до Групи Нафтогаз) пробурило і запустило в роботу ще одну потужну свердловину на сході України, яка дає країні додатково 230 тис. кубометрів природного газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна".

Зазначається, що відповідний результат вдалося досягти на відкритому понад 45 років тому газовому родовищі, яке тривалий час вважали малоперспективним.

"Команда розробників "Укргазвидобування", застосувавши оновлені підходи до інтерпретації даних, виявила додаткові запаси газу в надрах", − зазначив очільник компанії Олексій Чернишов.

Наразі на цьому родовищі заплановано буріння ще п’яти нових свердловин, щоб повністю реалізувати виявлений потенціал з видобутку газу. Загалом мета – отримувати з цього родовища щонайменше 1 млн кубометрів газу на добу.