Антимонопольний комітет оштрафував Рава-Руський спиртзавод на 2 мільйони

Антимонопольний комітет України завершив розгляд справи про здійснення концентрації без відповідного дозволу ТОВ "Рава-Руський спиртовий завод", за результатами якої оштрафував підприємство на 1,97 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що у липні 2021 року товариство набуло контроль над об’єктом малої приватизації: окремим майном Рава-Руського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт".

У Комітеті наголошують, що ця концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів АМКУ. Відовідна заява від ТОВ "Рава-Руський спиртовий завод" надійшла до Комітету 14 грудня 2021 року, тобто після здійснення концентрації.

АМКУ визнав підприємство порушником закону "Про захист економічної конкуренції", за що на ТОВ "Рава-Руський спиртовий завод" було накладено відповідний штраф.

Також враховуючи те, що концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, Комітет надав дозвіл на концентрацію.