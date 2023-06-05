Антимонопольний комітет оштрафував Рава-Руський спиртзавод на 2 мільйони
Антимонопольний комітет України завершив розгляд справи про здійснення концентрації без відповідного дозволу ТОВ "Рава-Руський спиртовий завод", за результатами якої оштрафував підприємство на 1,97 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Зазначається, що у липні 2021 року товариство набуло контроль над об’єктом малої приватизації: окремим майном Рава-Руського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт".
У Комітеті наголошують, що ця концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів АМКУ. Відовідна заява від ТОВ "Рава-Руський спиртовий завод" надійшла до Комітету 14 грудня 2021 року, тобто після здійснення концентрації.
АМКУ визнав підприємство порушником закону "Про захист економічної конкуренції", за що на ТОВ "Рава-Руський спиртовий завод" було накладено відповідний штраф.
Також враховуючи те, що концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, Комітет надав дозвіл на концентрацію.
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