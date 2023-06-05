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Через ворожі обстріли є знеструмлення у шести областях, – Міненерго

світло

Станом на 5 червня унаслілок ворожих обстрілів є знеструмлення у шести областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, в Донецькій області через бойові дії знеструмлено 35 населених пунктів, без світла залишилися 13,2 тис. споживачів. Також через обстріли в Сумській області відключено 7,7 тис. абонентів.

Крім того, унаслідок попередніх обстрілів без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Водночас загалом ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована.

Минулої доби відбувався експорт електроенергії до Молдови – 340 МВт-год. Комерційний імпорт зі Словаччини та Молдови склав 6 187 МВт-год.

Автор: 

електроенергія (4239) Міненерго (922)


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