Через ворожі обстріли є знеструмлення у шести областях, – Міненерго
Станом на 5 червня унаслілок ворожих обстрілів є знеструмлення у шести областях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зокрема, в Донецькій області через бойові дії знеструмлено 35 населених пунктів, без світла залишилися 13,2 тис. споживачів. Також через обстріли в Сумській області відключено 7,7 тис. абонентів.
Крім того, унаслідок попередніх обстрілів без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Водночас загалом ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована.
Минулої доби відбувався експорт електроенергії до Молдови – 340 МВт-год. Комерційний імпорт зі Словаччини та Молдови склав 6 187 МВт-год.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль